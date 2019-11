Foot : Jose Mourinho nommé nouvel entraîneur de Tottenham

Le club anglais Tottenham a mis fin mercredi à des jours de rumeurs en annonçant officiellement la nomination de Jose Mourinho au poste d’entraîneur en chef jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. Il remplace l'Argentin Mauricio Pochettino.

"Avec Jose, nous avons l'un des dirigeants les plus talentueux du football. Il possède une riche expérience, peut inspirer les équipes et est un excellent tacticien. Il a remporté des honneurs dans tous les clubs qu'il a entraînés. Nous croyons qu'il apportera énergie et conviction au vestiaire", a commenté Daniel Levy, le président du club, dans un communiqué.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 novembre 2019

Passé par le FC Porto, l'Inter Milan, le Chelsea, le Real Madrid et Manchester United, dont il a été licencié en décembre 2018, Jose Mourinho a notamment remporté avec les deux premiers la Ligue des champions de l’UEFA, en 2004 et en 2010.