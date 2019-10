Foot : Hugo Lloris gravement blessé au coude gauche

Le gardien de Tottenham et de l'équipe de France Hugo Lloris souffre d'une luxation du coude gauche, a confirmé samedi le club anglais, après son impressionnante blessure pendant le match contre Brighton en championnat, sans préciser la durée de son indisponibilité. "Nous pouvons confirmer que Hugo Lloris a subi une luxation du coude (gauche) durant le match contre Brighton", écrivent les Spurs sur leur site internet.

"Notre capitaine a été évacué sur une civière et va retourner à Londres ce soir pour subir des examens dans un hôpital local. Les examens vont se poursuivre dans la semaine à venir pour établir l'étendue exacte de la blessure et la durée que nécessitera la convalescence", ajoute le club. Samedi, après à peine trois minutes de jeu, sur l'action qui a amené l'ouverture du score adverse, Lloris, après une hésitation, était retombé en arrière, tendant les bras pour amortir sa chute.

Tordu de douleur en hurlant

Son coude gauche s'était plié vers l'avant et le portier de l'équipe de France s'était immédiatement tordu de douleur en hurlant, alors que ses coéquipiers les plus proches faisaient des gestes vers le banc de touche, ayant réalisé la gravité de sa blessure. Lloris a reçu des soins dans le but pendant près de cinq minutes. Les secouristes lui ont même mis un masque pour inhaler un analgésique gazeux, et il a été évacué avec beaucoup de soin sur un brancard.

Peu de temps après, la Fédération française de football a officialisé son forfait - qui ne faisait guère de doute au vue des images de sa chute - pour les matches décisifs des éliminatoires pour l'Euro 2020 à venir contre l'Islande et la Turquie. Lloris a connu une semaine cauchemardesque qui avait commencé par une énorme boulette offrant un but à Southampton en championnat la semaine dernière, avant de prendre 7 buts du Bayern lors de la pire déroute anglaise à domicile en Coupe d'Europe, lors d'un match de Ligue des champions mardi.