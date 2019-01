Foot : Gonzalo Higuain prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison

L'Argentin Gonzalo Higuain a été prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison par la Juventus Turin, a annoncé mercredi le club 4e du Championnat d'Angleterre.

Le quatrième championnat de sa carrière. "Quand j'ai eu l'occasion de rejoindre Chelsea, je l'ai saisie", a réagi le joueur argentin de 31 ans sur le site internet des Blues. Higuain, déjà prêté en première partie de saison l'AC Milan, va retrouver à Chelsea Maurizio Sarri, son ancien entraîneur à Naples où l'attaquant argentin avait explosé toutes les statistiques.

En Angleterre, le natif de Brest va découvrir un quatrième championnat après l'Argentine (River Plate), l'Espagne (Real Madrid) et l'Italie (Naples, Juventus, AC Milan).

Chelsea reste dans la course au podium. Avec Higuain, l'entraîneur italien des Blues s'offre un renfort de poids, alors que Chelsea est engagé dans la course au podium en Angleterre (Tottenham, 3e, compte 4 points d'avance) et est toujours en lice en Ligue Europa, avec une double confrontation attendue en 16e de finale contre les Suédois de Malmö.