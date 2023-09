Ce jour où les Bleus ont répondu au « Haka » de la Nouvelle-Zélande

En 2007, l’avant français Serge Betsen réunit un conseil des sages parmi les joueurs du XV de France. L’objectif de cette réunion est simple, en apparence : il faut trouver une idée pour tenir tête à leurs adversaires le jour de la rencontre France-Nouvelle Zélande, en quart de finale de la Coupe du Monde, au moment où ils feront leur célèbre "Haka". Le "Haka", c’est cette danse maorie qui participe du mythe entourant les All Blacks néo-zélandais.

Ce rituel, utilisé pour impressionner leurs adversaires, ne laisse personne indifférent, que ce soit dans les tribunes ou sur le stade nous raconte Fabien Pelous, dans le podcast "Les Géants du rugby". Les Blacks sont alors galvanisés par cette danse qui se termine par une langue tirée en signe de défi. Ils apparaissent en transe, défigurés par des grimaces et leurs regards sont terrifiants. En face, les joueurs des autres équipes attendent et endurent ce "Haka", avec autant de fierté que possible...

Un "contre-Haka" tricolore

C’est pourquoi, à chaque compétition, chez les Bleus, la question se pose : que faire pendant le "Haka" ? Que faire, tout en respectant cette tradition, pour relever le défi qui leur est lancé, voire, pour le renvoyer ? Une idée émerge sans tarder… Avant le match, le XV de France a revêtu des maillots bleus, blancs et rouges. "On arrive tant bien que mal, même si on est rugbyman à se mettre dans l’ordre", s’amuse Fabien Pelous, "et on leur fait face".

Puis, les Bleus s’avancent vers eux au moment où l’équipe néo-zélandaise commence son rituel légendaire. La scène est impressionnante : les Blacks finissent le "Haka" et tirent la langue à 20 centimètres à peine du visage des Français ! Avec 118 sélections et trois Coupe du Monde, Fabien Pelous en a vu défiler des "Hakas", "mais le moment de fierté que j’ai ressenti à ce moment-là, je ne l’avais jamais ressenti".

Ce jour-là, "on lance le défi", se souvient Fabien Pelous. Les Français, provocateurs, ont envoyé un message clair : "Vous êtes certainement les meilleurs joueurs du monde, mais pour nous battre aujourd’hui, il faudra marcher sur nos couleurs", raconte Pelous, "et ça on n’est pas du tout prêts à le laisser faire." Le XV de France saura-t-il endosser jusqu’au bout le défi lancé pour ce quart de finale ? C’est ce que raconte Fabien Pelous dans "Les Géants du rugby", un podcast original produit par Europe 1 Studio.