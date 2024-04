F1 : au Japon, Max Verstappen poursuit son sans faute en qualifications

Le sans-faute en qualifications se poursuit pour Max Verstappen : au volant de sa monoplace Red Bull, le Néerlandais a décroché quatre pole positions en autant de possibilités cette saison après celle obtenue de justesse samedi à Suzuka, au Japon. Le triple champion du monde de Formule 1 a ainsi signé la 36ᵉ pole de sa carrière et la cinquième consécutive en comptant celle réalisée à Abou Dhabi fin 2023.

Deux semaines après son abandon inattendu en Australie, le premier depuis deux ans, Max Verstappen a confirmé qu'il serait difficile à battre ce week-end sur un circuit qu'il apprécie beaucoup et où il reste sur deux succès. Toutefois, alors qu'il avait plus d'une demi-seconde d'avance sur son premier poursuivant lors de la dernière édition disputée à l'automne dernier, le Néerlandais de 26 ans a dû s'employer pour s'adjuger la première place sur la grille samedi, car il n'a finalement devancé son coéquipier mexicain Sergio Pérez que de 66 millièmes.

"Finalement, ça a été très serré sur ce circuit qui est très sensible pour les pneus. L'important, c'est d'être en pole donc c'est une très bonne journée car nous sommes dans une position idéale pour demain. C'est bien pour l'équipe d'être premier et deuxième et j'espère qu'on pourra garder ces positions demain (dimanche) en course", a déclaré Verstappen. Pérez, à l'aise depuis le début du week-end, a donné du fil à retordre à son brillant coéquipier et il était même en avance sur son chrono lors du dernier intermédiaire de son ultime tour.

Avec sa deuxième place, le Mexicain a obtenu son meilleur résultat en qualifications à Suzuka en 11 participations. Le vice-champion du monde n'avait plus obtenu une place en première ligne depuis fin juillet dernier et le GP de Belgique. "Les conditions ici sont toujours compliquées, c'est très facile de perdre un ou deux dixièmes donc c'est difficile de réaliser un tour parfait. Ce n'est vraiment pas passé loin aujourd'hui, je suis très proche de Max. On a bien progressé ce week-end et je suis en bonne position pour la course", a souligné Pérez.

Ferrari en retrait

Comme il y a deux semaines à Melbourne, le Britannique Lando Norris a pris la troisième place et confirmé l'aisance des McLaren sur les tracés rapides. "Je suis content, car nous ne sommes qu'à deux dixièmes de la pole position alors qu'on était à cinq l'an dernier donc nous avons progressé. Je pense qu'on a le rythme pour conserver cette place demain (dimanche)", a estimé le Britannique, qui avait terminé deuxième à Suzuka l'an dernier.

L'Espagnol Carlos Sainz, vainqueur surprise en Australie après avoir profité de l'abandon de Verstappen, a réalisé le quatrième chrono et a limité la casse pour Ferrari, un peu en retrait ce week-end, à l'image de la médiocre huitième place du Monégasque Charles Leclerc. "Les qualifications n'ont pas été très bonnes globalement. Mais nous savons que nous pouvons avoir un bon rythme en course donc je crois qu'on pourra être à la bagarre et grappiller quelques places pour obtenir un bon résultat", a espéré Fred Vasseur, le patron français de la Scuderia.

Chez Aston Martin, c'est une nouvelle fois "deux salles, deux ambiances" puisque le vétéran espagnol Fernando Alonso a pris une belle cinquième place, alors que son coéquipier canadien Lance Stroll, encore décevant, n'a pas fait mieux que 16ᵉ. Mercedes aussi a déçu samedi puisque les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell partiront respectivement depuis les septième et neuvième rangs, juste devant le local de l'étape Yuki Tsunoda (Racing Bulls), qui a ravi ses milliers de fans japonais en arrachant une place dans le Top 10.

Pour l'écurie française Alpine, le chemin de croix se poursuit : malgré les nouvelles pièces intégrées aux monoplaces bleues ce week-end, Esteban Ocon s'élancera en 15ᵉ position, devant son coéquipier et compatriote Pierre Gasly, 17ᵉ. "Je pense que nous avons extrait le potentiel maximal de la voiture aujourd'hui (samedi), mais cela n'a malheureusement pas suffi pour obtenir mieux que la quinzième place, a déploré Ocon. Demain (dimanche), nous tenterons de tirer pleinement profit des occasions qui se présenteront."