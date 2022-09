Europe 1 Sport se délocalise vendredi au Stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre

De 20h à 23h, Lionel Rosso et son équipe seront en direct du stade centenaire de l’Abbé-Deschamps. De 20h à 21h, les auditeurs auront rendez-vous avec un "Studio des Légendes" consacré à l’AJ Auxerre : le journaliste Jacques Vendroux, Jean-François Pérès, chef du service des sports d’Europe 1, Fabien Onteniente et Guy Roux, figure du club auxerrois, reviendront sur l’actualité de l’AJA de retour en Ligue 1 dix ans après sa relégation et débrieferont le match du jour après le coup de sifflet final.

La rencontre opposant l’AJ Auxerre au FC Lorient sera à vivre en direct et en intégralité à partir de 21h dans Europe 1 Sport, grâce aux commentaires de Cédric Chasseur et de Gérard Delorme, emblématique journaliste bourguignon.

Un rendez-vous sportif à vivre sur Europe 1, Europe1.fr et les réseaux sociaux de la station.