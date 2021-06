Sept films et séries sur le foot à voir ou revoir

Si les matchs quotidiens de l'Euro vous laisse encore sur votre faim, vous êtes au bon endroit. Entre deux rencontres ou pour un après-match digne de son nom, voici quelques idées de films et de séries qui vous plongeront aux côtés des plus grandes équipes et des meilleurs joueurs du monde. Revivre le coup de théâtre danois à l'Euro 1992, découvrir les déboires de Sunderland, rendre hommage à l'immense Maradona ou retrouver le moral grâce à Eric Cantona… Europe 1 vous conseille sept fictions et documentaires pour prolonger le plaisir de la compétition.

Looking for Eric

Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise passe. Ses deux beaux-fils, dont il s’occupe depuis le départ de leur mère, vivent de petits trafics et lui rendent la vie impossible. Pour ne rien arranger, il rêve encore d’une femme qu’il a quittée dans sa jeunesse mais n’a jamais cessé d’aimer. La dépression le guette. Mais un beau soir, Eric Cantona, son idole de toujours, apparaît.

Le mythe de Manchester United surgit pour lui redonner confiance en lui, comme un coach fantomatique sentimental et sportif. Ken Loach raconte le retour à la vie d’un supporter à la dérive dans un film espiègle, parenthèse de légèreté dans une filmographie dominée par les drames sociaux. Réalisé à l’initiative de Cantona, le film fait aussi revivre quelques-uns de ses plus beaux buts grâce à de belles images d’archive.

> De Ken Loach (2009), à voir sur en VOD sur les plateformes de Canal (2,99 euros) et Arte (3,99 euros).

Sunderland 'Til I Die

Adrénaline, beau jeu, surprises et déconvenues. La série documentaire Sunderland 'Til I Die, presque aussi palpitante qu’un vrai match, commence avec la relégation en Championship (équivalent de notre Ligue 2) de l'équipe de Sunderland, après 10 ans de Premier League. Mais au lieu de s'offrir la remontée dont ils rêvent, les Black Cats, au plus mal, enchainent les défaites.