Euro : Pays-Bas - République tchèque, un huitième sans problème pour les Oranje ?

Ce troisième huitième de finale de l'Euro 2020 entre les Pays-Bas et la République tchèque ne semble pas être le plus équilibré, mais les surprises ne peuvent-elles pas s'inviter dans cette compétition dès le début de la phase éliminatoire ? Dimanche, à 18 heures, les deux pays vont s'affronter à Budapest pour une place en quarts de finale, où le vainqueur rencontrera le pays de Galles ou le Danemark. Un obstacle à la portée des deux équipes, ce qui représente un surplus de motivation en vue des demi-finales. Europe 1 vous présente ce huitième de finale plus alléchant qu'il n'y paraît.

L'équipe en forme : les Pays-Bas sont bien au rendez-vous

Dans la capitale hongroise, les Nééerlandais vont devoir confirmer leur très bon premier tour, à la fois solide et prolifique. En trois matches, les hommes de Frank de Boer ont marqué à huit reprises, tout en encaissant seulement deux buts. Une performance à relativiser au regard du niveau global du groupe C, mais qui montre une sélection sûre de ses forces.

Des forces réparties équitablement entre l'attaque, le milieu de terrain et la défense. Devant, Memphis Depay tient son rang d'arme offensive efficace (deux buts) avec une capacité à perforer les lignes adverses de manière incessante. Au milieu, Georginio Wijnaldum est la pièce-maîtresse des Oranje, avec trois buts et une impression globale de contrôle sur le jeu batave. Une nouvelle prestation impeccable du nouveau joueur du PSG permettrait aux Néerlandais de dominer la partie. Derrière, enfin, outre la solidité d'un Matthijs de Ligt en charnière centrale, les performances de Denzel Dumfries sur le côté gauche ont été remarquées grâce à deux buts et un apport offensif indéniable.

Le joueur qui peut tout faire basculer : Patrick Schick, Tchèque et mat ?

En face, comment les Tchèques vont pouvoir résister aux assauts néerlandais durant ce match ? Leur meilleure arme est un joueur relativement inconnu du grand public, Patrik Schick, auteur de trois buts durant cette phase de poules, dont un doublé face à l'Ecosse en ouverture. L'attaquant du Bayer Leverkusen, 25 ans ans, apparaît comme la seule véritable chance de l'équipe de Jaroslav Silhavy, qui n'a encaissé que trois buts dans le groupe de l'Angleterre et de la Croatie. Et face à une défense qui peut parfois se découvrir sur les côtés, la vitesse de l'avant-centre tchèque pourrait faire mouche.

La crainte : de nouveaux incidents racistes à Budapest ?

C'est l'inquiétude majeure avant ce huitième de finale disputé dans la capitale hongroise. Alors que l'UEFA a lancé une enquête à propos de cris de singe durant Hongrie-France et Allemagne-Hongrie, de nouveaux incidents racistes pourraient perturber ce match. Capitaine des Oranje, Georginia Wijnaldum a demandé à l'UEFA d'agir si de tels actes émaillaient la rencontre de dimanche, sans exclure un geste individuel de sa part : "Si quelque chose comme ça se produit dimanche, je pourrais quand même quitter le terrain." Les supporters hongrois de la Puskas Arena sont prévenus.