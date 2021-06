Euro : devenu papa, Kingsley Coman quitte temporairement l'équipe de France

Le milieu de terrain de l'équipe de France et du Bayern Munich Kingsley Coman a quitté précipitamment la sélection tricolore qui prépare à Budapest son prochain match de l'Euro face à la Hongrie (samedi prochain à 15 heures), a indiqué la Fédération française de football jeudi. Celle-ci l'a autorisé à assister à la naissance de son enfant. "Après concertation avec l'UEFA et la cellule Covid de l'UEFA, Didier Deschamps et la Fédération ont autorisé Kingsley Coman à rejoindre sa compagne et à assister à la naissance de son enfant. Toutes les précautions ont été prises, notamment sur le plan sanitaire", a fait savoir l'encadrement des Bleus.

"A disposition du sélectionneur" pour le match contre la Hongrie

Le quotidien sportif L'Equipe précise que la compagne du joueur a accouché et que Kingsley Coman l'a donc rejointe. "L'attaquant des Bleus a voyagé en avion privé, accompagné d'un membre de la sécurité de l'équipe de France", ajoute le média qui indique que le joueur devait faire son retour dans le groupe jeudi soir ou vendredi matin. Il sera "sera à disposition du sélectionneur" Didier Deschamps pour le match de samedi contre la Hongrie, a souligné la FFF.

Kingsley Coman n'est pas le seul footballeur de l'Euro à avoir quitté sa sélection pour un heureux événement. L'Equipe rapporte que le gardien de la sélection suisse Yann Sommer avait, lui, laissé son équipe mercredi soir après la défaite de "la Nati" 3-0 contre l'Italie afin d'être auprès de sa femme à Cologne pour la naissance de leur deuxième enfant. Il pourrait être absent pour le troisième match de poule de la Suisse prévu dimanche prochain face à la Turquie.