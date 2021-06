Euro : huit livres à lire pour rester concentré sur le ballon entre les rencontres

C’est enfin l’heure du coup de sifflet. Avec un an de retard pour cause de pandémie, les matchs de l’Euro 2021 sont disputés tout au long du mois de juin et jusqu’au 11 juillet dans une dizaine de stades, de Bakou à Copenhague et de Saint-Pétersbourg à Séville. Pour vous mettre dans l’ambiance et rester concentré sur le ballon entre les rencontres, Europe 1 vous conseille huit romans, BD et biographies qui vous transporteront avec les joueurs sur le terrain ou avec les supporters dans les gradins. Joueurs de légende, hooligans anglais, pionnières du foot féminin ou club amateur sicilien… Voici quelques (très bonnes) pistes de littérature footballistique.

Au rayon romans

• Football Factory, de John King

"Nous sommes soudés. Peu nombreux. Fidèles, loyaux. Le foot nous donne quelque chose en plus. La haine, la peur nous rendent différents. (…) Nous partageons la plupart des idées de la masse, mais nous les avons adaptées à nous. (…) Nous sommes haïs des riches et inacceptables pour les socialistes." Quelle plus belle description Tom, hooligan de Chelsea, pouvait-il donner de ses pairs ? De match en match et de ville en ville, ils boivent des bières par dizaines, se jettent tous poings dehors sur les supporters de Coventry, Liverpool et Manchester, jouent au chat et à la souris avec la police et font ce qu’ils peuvent pour finir la nuit avec des filles. Mais loin des clichés et raccourcis qui n’associent les hooligans qu’à la violence imbécile, John King dépeint dans son puissant roman la vie d’une bande de types après tout ordinaires, fiers héritiers de la classe ouvrière anglaise.

> Aux éditions Au diable Vauvert, 22 euros.

• De rien ni de personne, de Dario Levantino

Rosario a 15 ans. Il vit à Brancaccio, un quartier populaire de Palerme, "dépotoir à ciel ouvert" à deux pas de la Méditerranée. Son père est froid, limite méprisant, sa mère est douce, hantée par la figure d’un paternel qu’elle a à peine connu et dont elle ne garde que le souvenir d’un gardien de but illustre. Pour faire plaisir à sa mère, Rosario rejoint la petite équipe de Brancaccio. Il y découvre l’adrénaline du jeu, l’osmose qui lie les coéquipiers, parfois teintée de rivalités, et l’ivresse de la victoire. Sa découverte du terrain accompagne au fil des pages celle du plaisir avec une "fille des gradins", celle des fractures sociales et des secrets de famille. Un premier roman brut et poétique, savamment ponctué de références mythologiques.

> Aux éditions Rivages, 19 euros.

• Le ladies football club, de Stefano Massini

Tout commence par un coup de pied. Violet Chapman, employée d’une usine de munitions pendant la Première Guerre mondiale, shoote dans un ballon à l’heure de la pause déjeuner. Dix camarades l’imitent. Le roman de Stefano Massini est inspiré d’histoires vraies, celles des premières équipes de foot féminines, qui virent le jour en Angleterre pendant la Grande guerre. Les affiches attirent à l’époque des dizaines de milliers de spectateurs. Mais la fédération anglaise siffle bientôt la fin des réjouissances, interdisant aux clubs de mettre leurs stades à disposition des dames. "Le ballon était à nous et nous le reprenons", balayent les hommes, de retour du front. Massini esquisse le portrait d’onze pionnières, libertaires presque malgré elles. Écrit en vers libres - forme surprenante mais parfaitement maitrisée - le roman a des accents de récit épique.

> Aux éditions Globe, 20 euros.

Côté bande-dessinées

• Hors-Jeu, de Matthieu Chiara

Jour de match. A l’extérieur du stade, deux SDF privés de jeu philosophent sur le foot et sur le monde qui les entoure. Sur le terrain, un joueur plein aux as mais complètement désabusé rêve d’une carrière d’archéologue. Dans les gradins, un supporter insulte sa femme qui ne veut plus qu’il "lui tire des pénaltys". Au bar, le jardinier du stade pense avec émotion à ses brins d’herbe martyrisés par les crampons. A travers ses dessins pointillistes et hypnotiques, Matthieu Chiara revisite avec humour les clichés qui collent à la réputation du foot - l’opium du peuple - et des footballeurs - obnubilés par l’argent. Pas condescendant pour un sou, le récit est espiègle et franchement hilarant.

> Aux éditions L’agrume 22,90 euros.

• Les fantômes de Séville, de Didier Tronchet et Anne-Claire et Jérôme Jouvray

Du match France-Allemagne 1982, Didier ne s’est jamais remis. 40 ans plus tard, il rumine encore l’élimination des Bleus à Séville, en demi-finale de la Coupe du monde. Et puis un jour, tout bascule. Un détail le frappe, une broutille que personne n’avait remarquée à l’époque mais qui semble avoir changé le cours de l’histoire. Lui et son ami Fred, journaliste à L’Equipe, décident de mener l’enquête. Les deux compères se lancent à la poursuite de Charles Corver, l’arbitre, Patrick Battiston, Michel Hidalgo et Platini, les grandes figures de Séville. Cette enquête fiction raconte avec humour l’une des pages les plus douloureuses du foot français, dont toute une génération de supporters panse encore les plaies.

> Aux éditions Glénat, 22 euros.

• Mon album Platini, de Sylvain Venayre, Christopher et Mathilda

Mai 1985. Sylvain, 15 ans, se réveille à l'hôpital. Il a été percuté par une voiture mais dans un rêve étonnamment réel, il se voit survivant du Heysel. Deux jours avant son accident, 41 supporters étaient morts lors de la finale de la coupe d’Europe opposant Liverpool à la Juve. Devenu adulte et historien, il interroge sa passion du ballon rond, née pendant les matchs du carré magique Giresse, Tigana, Genghini et Platini. On croise au fil des pages ces légendes du foot français mais aussi Sigmund Freud et le célèbre commentateur Thierry Roland. Une autre plongée passionnante dans la mémoire et les fantasmes d’une "génération Séville" qui a décidément du mal à guérir.

> Aux éditions Delcourt, 21,90 euros.

Les histoires vraies

• Johan Cruyff, génie pop et despote, de Chérif Ghemmour

Il est une figure tutélaire pour des millions d’amoureux du beau jeu. Mais comment résumer l’immense carrière de Johan Cruyff, fantastique attaquant et légende suprême de l’Ajax Amsterdam et des Pays-Bas, devenu entraîneur de la "Dream Team" du FC Barcelone ? En un peu moins de 400 pages, le journaliste Chérif Ghemmour, l’une des plumes du magazine So Foot, dresse un portrait détaillé et rempli d’anecdotes du "Hollandais volant". De son enfance à Amsterdam à son apogée au début des années 1970, jusqu’à son mandat à la tête du Barça de 1988 à 1996, cette biographie ausculte avec minutie le mythe Cruyff, génie aussi charismatique que rebelle, devenu une icône libertaire. Mais Chérif Ghemmour dépeint aussi la face cachée de ce "révolutionnaire", à l’ego surdimensionné et à la personnalité cassante et autoritaire. Une biographie indispensable pour tous les amoureux des Oranje.

> Aux éditions Hugo & Cie, 17,50 euros.

• Une histoire populaire du football, de Mickaël Correia

Lutte des classes, résistances et passion collective. Voilà les maîtres-mots de cette histoire du foot "par en bas" dans laquelle Mickaël Correia, journaliste à Mediapart, présente le ballon rond comme un instrument d’émancipation. Piochant ses exemples aux quatre coins de la planète, de la France à l’URSS en passant par l’Algérie et la Palestine, il passe en revue les résistances ouvrières du début du XXème siècle, fait un détour par les enclaves indomptables qu’étaient les stades au sein des régimes totalitaires, rappelle la place centrale du ballon dans les luttes anticolonialistes et plonge dans les contre-cultures footballistiques, des hooligans anglais aux ultras européens. Une épopée passionnante qui voit plus loin que le foot-business et rend leur juste place aux supporters.

> Aux éditions La Découverte, 14 euros.