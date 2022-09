Euro de basket : avant la finale, retour sur la rivalité entre l'équipe de France et d'Espagne

La finale de l'Euro de basket France-Espagne aura lieu ce dimanche soir. L'équipe de France pourraient décrocher le deuxième titre européen de son histoire. Pour cela, il faudra battre les Espagnols, les meilleurs ennemis du Vieux Continent. Les générations passent, la rivalité demeure. Tony Parker, Boris Diot et les frères Gazol ne sont plus là. Mais la France, face à l'Espagne, reste un classique du basket européen.

"Un France-Brésil au foot"

"L'Espagne, c'est le rival historique maintenant depuis une grande décennie. Et oui, c'est un match qui a une saveur particulière. Je le sens à travers les propos des anciens qui sont là depuis longtemps", rappelle l'un des entraîneurs adjoints des Bleus, Pascal Donnadieu. "Donc il ne faut pas se le cacher, il y a une rivalité certaine à travers les finales, à travers les confrontations directes qu'il y a eues, à travers quelques petits accrochages. Donc c'est vraiment un France-Brésil au foot. On sent que c'est un match particulier."

La France face à l'Espagne, cela renvoie notamment à la finale du championnat d'Europe 2011, quand la bande de Pau Gazol avait privé celle de Tony Parker d'un premier trophée international. Mais cela renvoie aussi, deux ans plus tard, à cette demi-finale qui avait vu les Bleus renverser la Roja. Des Bleus qui remportaient ensuite le titre européen. Le seul à figurer à leur palmarès avant la finale de ce soir.