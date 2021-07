Euro : ambiance tendue avant la finale, des supporters pénètrent dans Wembley sans billet

L'ambiance autour de Wembley, où s'est déroulée dimanche la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre, s'est tendue avant le coup d'envoi à 21 heures. Des jets de projectiles ont été observés et des supporters sans billets ont forcé des barrières avant de réussir à s'introduire dans l'enceinte sportive. "Un petit nombre de personnes" a réussi à entrer dans l'enceinte sans billet, selon la police londonienne et un porte-parole du stade, forces de l'ordre et personnel de sécurité indiquant travailler ensemble pour les "éjecter".

Plusieurs dizaines de milliers de supporters anglais étaient rassemblés autour du stade depuis la matinée et certains, éméchés, ont commencé à jeter en l'air des pierres, canettes de bières, sacs à dos ou encore cônes de signalisation sur des passants, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Des mesures de sécurité activées"

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, des dizaines de supporters sans billet ont également renversé des barrières et submergé le personnel de sécurité avant de réussir à entrer dans le stade. La société qui gère le stade de Wembley a confirmé dans un communiqué qu'elle "était confrontée à un incident qui s'est produit dans le périmètre extérieur du stade" et qu'elle avait reçu le soutien de la police. "Des mesures de sécurité ont rapidement été activées dans les zones concernées et il n'y a pas de personnes sans billets qui sont rentrées dans le stade", a-t-elle assuré.

La police de Londres a de son côté confirmé qu'elle avait "apporté son soutien aux équipes de sécurité de Wembley". "Les équipes de Wembley ont confirmé qu'il n'y avait pas de problèmes de sécurité avec des gens sans ticket dans le stades". Avant ces débordements, trois supporters italiens ont aussi été pris à partie par des supporters anglais déchaînés, a constaté un journaliste de l'AFP.

Détritus et bouteilles cassées

La plupart des supporters italiens qui possèdent un billet pour assister à la finale ont vite rejoint le stade et leurs places. Les voies piétonnes d'accès au stade sont jonchées de détritus et de bouteilles cassées.

Sur Twitter, la police de Londres a demandé aux supporters de ne pas se rendre à Wembley s'ils n'avaient pas de billets, car "la zone est extrêmement fréquentée". "Nous avons des agents sur place pour s'occuper de la foule et assurer la sécurité des gens", a-t-elle précisé. Un journaliste de l'AFP a également constaté que des trains remplis de supporters quittaient Wembley pour le centre de Londres, sans doute afin de suivre le match devant des écrans de télévision.