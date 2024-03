Euro-2024 : Londres empêche le déplacement de 1.600 supporters «violents»

"Plus de 1.600" supporters anglais et gallois, visés par une interdiction de stade, seront privés de déplacement en Allemagne durant l'Euro-2024 de football, a annoncé mardi le gouvernement britannique, une mesure habituelle pendant les grands tournois. Londres recourt depuis plusieurs années à ces interdictions de déplacement à l'encontre des "supporters violents et perturbateurs", selon ses termes, comme ce fut le cas en prévision de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Lourde amende"

"À partir du jeudi 4 juin, plus de 1.600 personnes en Angleterre et au pays de Galles faisant l'objet d'une interdiction de stade de football devront remettre leur passeport britannique à la police jusqu'à la fin du tournoi", a fait savoir mardi le ministère de l'Intérieur. Les personnes qui ne répondront pas à cette demande ou qui tenteront de "voyager en Allemagne ou dans les pays voisins" durant l'Euro (14 juin-14 juillet) s'exposent à une "lourde amende" et jusqu'à six mois d'emprisonnement, rappelle le Home Office.