Euro 2024 de handball : France-Danemark en finale, un goût de revanche pour les Bleus

Dix ans sans titre continental, une incongruité que les Bleus vont vouloir corriger ce dimanche après-midi (coup d'envoi 17h45). Après s'être qualifiés au bout du suspense face à la Suède, les handballeurs français disputent la finale de l'Euro 2024 face au Danemark dans la Lanxess Arena de Cologne, en Allemagne. Les hommes du sélectionneur Guillaume Gille retrouveront tout simplement leur meilleur ennemi, champion du monde en titre, qui les avait privés d'une nouvelle couronne mondiale l'an dernier.

C'est donc une affiche de rêve, dont même le taulier Nikola Karabatic se délecte. "Ça devient un grand classique. Le Danemark a démontré pendant tout le tournoi ses qualités", pointe le leader de l'équipe de France, concédant qu'avant l'Euro, les Danois "étaient les grands favoris. Ils sont champions du monde en titre, ils ont des joueurs incroyables... On s'attendait à ce qu'ils soient à leur niveau, et ils l'ont été. Ils sont très, très forts."

"Ça va être un très gros match, très difficile. J'espère qu'on sera à notre meilleur niveau", convient le handballeur de bientôt 40 ans ans, international tricolore depuis 2002. Les Bleus devront aussi être plus réguliers que vendredi, contre la Suède, pour s'éviter de nouvelles frayeurs et un nouveau miracle. Le héros de cette demi-finale, Elohim Prandi, sera de la partie, tout comme le doyen Nikola Karabatic qui vise un 11e titre sous le maillot tricolore.

"Je joue avec une énergie différente" : les confidences de Nikola Karabatic

Le capitaine de l'équipe de France Nikola Karabatic dispute une nouvelle finale avec les Bleus. Il revient sur son "bonheur" de revêtir la tunique tricolore, pour sa dernière année en sélection, et détaille l'état d'esprit avec lequel il compose avec ses coéquipiers.

"Depuis que j'ai annoncé que c'était ma dernière saison, je joue avec une énergie différente. Je suis sur le terrain, et c'est un bonheur. D'être là, avec l'équipe de France, c'est mon rêve depuis tout petit. Je sais que ce rêve-là va bientôt s'éteindre, et en gros, c'est 'Il ne te reste plus beaucoup de temps. Prends le maximum de plaisir sur le terrain, les joueurs avec qui tu joues, tes amis, bientôt tu ne seras plus avec eux, donc savoure ça, donne-toi à fond et vit le match sans penser à la suite. Ce qui arrive après, victoire ou pas victoire, médaille ou pas médaille, ne commence pas à te faire des films dans la tête, soit dans l'instant présent'. J'arrive plutôt le bien à le faire, et je trouve que c'est une super sensation. J'aurais bien aimé avoir cette sagesse un peu plus tôt dans ma carrière."