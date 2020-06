Mondial de foot 2010 : la FFF a égaré le rapport d'enquête sur l'incident de Knysna

Après les footballeurs invisibles, le rapport introuvable. Décidément le spectre de Knysna hante toujours le football français. D'après une information du quotidien Le Monde, confirmée par la FFF, le rapport d'enquête sur l'épisode du bus des Bleus lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud a été perdu. "Le président de la Fédération française de football a informé la commission de ce qu'en dépit des recherches effectuées, le document sollicité n'a pu être retrouvé", a confirmé par écrit la Commission d'accès aux documents administratifs, dans un avis rendu le 31 mars 2019.

Un épisode honteux de l'histoire du football français

Une perte qui interroge beaucoup de gens, à commencer par l'un des auteurs de ce rapport de 15 pages qui "montrait l'impair de la fédération". Certains observateurs évoquent de leur côté une possible utilité à faire disparaître cette trace considérée par beaucoup comme honteuse dans l'histoire du football français.

Des "petits caïds immatures"

Le 17 juin 2010, alors que la France est battue par le Mexique, les esprits s'échauffent dans le vestiaire des Bleus. Nicolas Anelka insulte violemment son sélectionneur Raymond Domenech et est exclu du groupe deux jours plus tard. Le lendemain, en signe de solidarité, les joueurs refusent de descendre du bus pour s'entraîner avant leur dernier match contre le pays hôte. Un événement inédit qui fait le tour de la planète football et qui était remonté jusqu'à l'État. La ministre de la Santé et des Sports d'alors, Roselyne Bachelot, avait dénoncé des "petits caïds immatures".

À leur retour en France, 18 des 23 joueurs du groupe sont entendus par la commission de discipline de la FFF, et quatre seront sanctionnés, dont Anelka qui sera suspendu pendant 18 matches. Cet épisode touchera également l'effectif du banc des Bleus, puisque Raymond Domenech sera limogé dans la foulée.