Envie de vous mettre au paddle cet été ? Cinq gestes clés pour bien débuter

Vous avez déniché le spot idéal pour vous mettre au paddle ? Il ne vous manque donc plus que votre planche, votre pagaie et des astuces pour briller sur votre stand-up paddle. Cécile Coumau, chroniqueuse de Bienfait pour vous, vous livre cinq conseils incontournables pour garder l'équilibre sur votre planche et partir à la conquête de la Méditerranée ou de l'Atlantique (pour les plus sportifs !).

Bien tenir sa pagaie

Il faut mettre l'olive, c’est à dire le bout de la pagaie, correctement dans la main et dans le bon sens. Il faut régler à la bonne hauteur la pagaie. Et ensuite, il faut bien enfoncer la pale dans l'eau pour générer de la puissance.

Faire un appel

Pour réussir à pagayer tout le temps du même côté, mettez votre pagaie à gauche, ramenez la vers votre bateau, puis tirez la. Au début, on a toujours tendance à pagayer à gauche, puis à droite. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, on fait un appel, et cela permet de soulager un bras pour après justement, pouvoir pagayer avec l'autre bras.

Bien positionner son corps pour ramer

Le corps fait le lien entre la pagaie et planche. Il est nécessaire de bien camper sur vos appuis et de fléchir légèrement vos genoux.

Bien chuter et remonter sur la planche

Il est aussi très important de bien tomber pour ne pas se faire mal. Evitez de plonger vers l’avant ou l’arrière mais tentez plutôt de viser les côtés et de maintenir votre pagaie vers l’avant afin de ne pas vous blesser avec. Il est aussi nécessaire de bien garder la poignée de la pagaie à la main pour ne pas la perdre. Pour remonter sur la planche ? Placez-vous au milieu du côté de la planche, posez votre pagaie dessus, et hissez-vous sur le stand-up paddle. Placez ensuite la pagaie perpendiculairement à la planche, et levez-vous.

Profiter de la sensation sur les vagues

Il faut savoir qu'il est aussi possible de faire du paddle dans les vagues et de surfer sur sa planche. Sur la côte Atlantique, c’est vraiment sportif.