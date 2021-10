Entretien El-Hadji Diouf : “La sélection est plus importante que le club”

Le double ballon d’or Africain (2001 et 2002) est en visite au Cameroun, qui accueille la prochaine CAN en janvier 2022. Sans filtre, le Sénégalais de 40 ans évoque l’équipe nationale du Sénégal et l’importance du pays par rapport aux clubs. L’ancien lensois est également très critique sur le Ballon d’Or et la non sélection du gardien de Chelsea Edouard Mendy.

“Le Cameroun est prêt”

El-Hadji Diouf, ancien joueur du RC Lens (2000-2002) et de Liverpool notamment (2002-2005) est en ce moment au Cameroun pour visiter les infrastructures de la Coupe d’Afrique des Nations. il se dit être rassuré : "Que ce soit les stades, les terrains d'entraînement et les hôpitaux, le Cameroun est prêt. Le coup d'envoi est donné." Pour rappel, la CAN se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022. L’Algérie est la tenante du titre depuis 2019, l’édition de 2021 ayant été reporté à cause de la crise sanitaire.

L'ex-international Sénégalais est revenu sur les polémiques Andy Delort et Neymar : "J’ai un message pour Andy Delort : Il peut arrêter, c‘est son choix. Mais avec une équipe aussi flamboyante, ce n’est pas normal. Ils ont un groupe magnifique qui peut aller loin à la CAN. Et pour Neymar, je ne sais pas ce qu’il lui est arrivé mais je ne comprends pas." Il a ensuite martelé que les joueurs devraient tout faire pour être disponibles avec leurs sélections : "Pour moi, l'équipe nationale est sacrée ! On doit même plus se donner avec son équipe nationale qu'en club ! Car lorsque tu arrêteras le football et quand tu rentres chez toi, tu seras une légende à vie."

Le Sénégal favori de la CAN ?

Celui qui se considère comme le grand frère des footballeurs du Sénégal est à jamais reconnaissant envers son pays et aimerait que les plus jeunes joueurs ne se tournent pas vers d’autres pays : "Aujourd’hui, ce que le Sénégal m’a donné, je ne pourrai jamais le lui rendre. C’est pour ça que je dis à mes jeunes frères de ne pas attendre les pays européens. Si tu me dis que tu attends la France, l’Allemagne.. pour moi, c’est impardonnable" prévient-il. Selon Diouf, les Lions de la Teranga "font partie des meilleurs du monde. Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Diallo, Sadio Mané, Gana Gueye, Edouard Mendy… ce sont de très grands joueurs.

Lorsqu’il mentionne le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, El-Hadji Diouf n’a pas pu se retenir. "C’est le meilleur gardien du monde et il ne fait pas partie des sélectionnés du Ballon d’Or alors que le gardien italien [Donnarumma, ndlr] est dedans ! C’est scandaleux. Il devait faire partie des 3 premiers. Si Chelsea a changé, c’est grâce à Thomas Tuchel et Edouard Mendy." Alors, lorsqu’on lui demande quel joueur mérite la récompense, il est unanime et très élogieux envers Lionel Messi : "Ça montre qu'une personne peut tenir un club comme Barcelone pendant des années. Aujourd'hui, il est parti et vous voyez comment ils souffrent. Il gagne la Copa America en étant le meilleur joueur. Ce qu’il a fait est extraordinaire. Messi, il change tout. Je pense que c’est le meilleur joueur de l’histoire."