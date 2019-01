EN DIRECT - Open d'Australie : suivez la demi-finale entre Lucas Pouille et Novak Djokovic

EN DIRECT

Lucas Pouille est au pied d'une montagne. Le Français (31e mondial), que personne n'attendait à pareille fête, dispute sa première demi-finale en Grand Chelem face à Novak Djokovic, vendredi à l'Open d'Australie. Le nouveau protégé d'Amélie Mauresmo devra sortir le grand jeu pour battre le numéro 1 mondial, grandissime favori pour rejoindre Rafael Nadal en finale. La rencontre est à suivre en direct.

LUCAS POUILLE – NOVAK DJOKOVIC : 0-6, 2-6, 2-4

3e set - Jeu blanc pour Pouille (2-4) ! Le Français parvient enfin à conserver facilement son service. Un ultime baroud d'honneur...

3e set - Et encore un break pour Djokovic, qui file vers la finale (1-3). Le numéro 1 mondial force une nouvelle fois Pouille à commettre une faute directe, et fonce désormais vers la finale...

3e set - Pouille débute bien ce troisième set (1-1). Le Français garde sa mise en jeu après un revers dans le filet de Djokovic. Mais on ne voit vraiment pas comment Pouille pourrait empêcher le Serbe de se qualifier pour la finale...

2e set - Djokovic mène désormais deux sets à zéro, après une deuxième manche remportée (6-2) avec une facilité déconcertante. Lucas Pouille est dépassé dans tous les secteurs de jeu, alors que la rencontre a débuté depuis à peine une heure. Comme un symbole, le Français a perdu le deuxième set sur son service, après une énième faute directe.

2e set - Pouille parvient à remporter son jeu de service (2-4). Le Français monte au filet et force Djokovic à commettre la faute. Pouille est encouragé par le public de Melbourne, pour l'instant sevré de spectacle dans cette demi-finale à sens unique.

2e set - Pouille est encore breaké... (1-3). Le 31e mondial perd encore sa mise en jeu sur une double faute, après avoir subi constamment dans les échanges. Le Français vit un calvaire pour le moment.

2e set - Enfin un jeu remporté par Pouille (1-1). Le Français stoppe l'hémorragie d'un passing de coup droit pour enfin conserver sa mise en jeu. De quoi peut-être libérer enfin Pouille.

1er set - Pouille encaisse un terrible 6-0 dans la première manche, en à peine 23 minutes... Le Français est passé complètement au travers, ne parvenant pas à conserver une seule fois son service et multipliant les fautes directes. Novak Djokovic est impeccable au retour et contrôle totalement le tempo des échanges.

1er set - Et Pouille perd encore son service (0-4). Le Français est très mal entré dans sa demi-finale et se fait breaker une nouvelle fois. Pouille est bien trop friable sur première balle (50% à peine) et enchaîne les fautes directes. Novak Djokovic ne se fait pas prier pour se détacher dans ce premier set.

1er set - Pouille est breaké d'entrée (0-2) : le Français concède déjà son service, sur une double faute. Pouille est en difficulté d'entrée.

1er set - C'est parti pour cette demi-finale, avec Djokovic au service.

Le point "on a peur" : Djoko, impitoyable avec les Français. Une statistique résume l'immensité de la tâche pour Lucas Pouille : Djokovic reste sur 27 victoires de suite face aux joueurs français en Grand Chelem. Le dernier Français à l'avoir battu est Jo-Wilfried Tsonga, en quart de finale de l'Open d'Australie 2010. Ça commence à faire long...

Le point stat' : première confrontation entre les deux joueurs. Lucas Pouille n'a jamais rencontré Novak Djokovic dans sa carrière. S'il le bat, ce serait assurément la plus belle victoire de sa carrière, avec celle obtenue face à Rafael Nadal en huitièmes de finale de l'US Open 2016. Pour rappel, "Djoko" est l'actuel n°1 mondial et reste sur deux victoires en Grand Chelem, à Wimbledon et à l'US Open l'an dernier. Il n'a plus perdu en Majeur depuis le quart de finale de Roland-Garros contre l'Italien Marco Cecchinato.

Le point bleu : le premier Français en demi-finales depuis deux ans. Lucas Pouille a d'ores et déjà permis au tennis français de retrouver des couleurs. Il est en effet le premier joueur tricolore à se qualifier pour une demi-finale en Grand Chelem depuis Gaël Monfils, à l'US Open 2016. Pour trouver trace d'un Français en finale, il faut remonter à 2008 et Jo-Wilfried Tsonga à l'Open d'Australie, avec une défaite face à… Djokovic.