EN DIRECT - Lille-Chelsea : suivez notre soirée spéciale jusqu'à 23h

C'est un choc qui coûtera cher au vaincu. Battus tous les deux lors de la première journée de la Ligue des champions, Lille et Chelsea s'affrontent mercredi soir à 21 heures au stade Pierre-Mauroy de Lille. Lourdement battus à Amsterdam lors de la première journée (0-3), les Lillois doivent réussir l'exploit face au vainqueur de la Ligue Europa 2019, lui aussi en quête de ses premiers points dans la compétition après sa défaite inaugurale à Stamford Bridge contre le Valence CF (0-1).

Un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 avec les commentaires de Cyrille de la Morinerie et Sébastien Boey. Avant cela, Lionel Rosso prendra l'antenne dès 20 heures pour vous faire vivre l'événement. Il sera accompagné en studio de notre consultant Guy Roux et de nos chroniqueurs Marc Libbra, Nabil Djellit ainsi que par le journaliste anglais Matthew Spiro.

>> Suivez l'avant-match et la rencontre avec notre soirée spéciale, de 20h à 23h, dans le lecteur en haut de l'article.