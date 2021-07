EN DIRECT - JO de Tokyo : Riner en quarts, énorme désillusion pour les épéistes

La quête de Teddy Riner se poursuit. La star du judo s'est qualifiée sans encombres pour les quarts de finale des JO de Tokyo, où il devra se frotter au redoutable Russe Tamerlan Bashaev, actuel n°1 mondial. Teddy Riner est donc toujours en lice pour le triplé, après ses titres olympiques en 2012 et 2016. La déception est en revanche immense pour les épéistes tricolores, champions olympiques en titre, qui ont été éliminés dès les quarts de finale par le Japon (45-44).

Ce vendredi est également marqué par le début des épreuves d'athlétisme, le sport-roi des JO. Suivez en direct cette journée.

5h37 : quelle déception, aucun Français ne remporte de médaille en BMX...

5h34 : c'est parti pour la finale du BMX course, avec trois Français en lice ! Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu vont tenter de décrocher au moins une médaille, voire plus !

5h20 : les trois Français qualifiés pour la finale du BMX course. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu se sont qualifiés tous les trois pour la finale du BMX course, qui mettra aux prises huit pilotes sur une course unique à 12h25 locales (5h25 en France). Chaque demi-finale opposait huit concurrents sur trois manches, et les quatre premiers étaient retenus pour la finale. Daudet a terminé troisième de sa demi-finale. Dans l'autre demi-finale, Mahieu a terminé premier et André troisième, malgré une chute due à un accrochage dans le premier virage.

5h15 : énorme désillusion pour les épéistes français, éliminés dès les quarts... On ne s'y attendait pas, mais alors vraiment pas du tout. Les épéistes français, champions olympiques en titre, ont été éliminés dès leur entrée en lice, en quarts de finale, par le Japon. Yannick Borel, le dernier relayeur tricolore, a été surpris et a concédé une défaite in extremis, 45 touches à 44.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Teddy Riner en quarts de finale. Teddy Riner a parfaitement débuté ses JO en remportant ses deux premiers combats. Le double champion olympique a commencé son tournoi par une victoire rapide par ippon contre l'Autrichien Stephan Hegyi. Au tour suivant, Riner a été plus gêné par l'Israélien Or Sasson. D'abord équilibré, le combat a tourné en faveur du Français dans sa deuxième partie et Riner s'est imposé grâce à un waza-ari. En quarts de finale, c'est une toute autre tâche qui l'attend puisqu'il affrontera le redoutable Russe Tamerlan Bashaev, n°1 mondial des lourds, vice-champion du monde et champion d'Europe en titre. Riner l'avait battu au mois de janvier lors du Masters de Doha, la seule compétition qu'il a disputée cette saison avant les JO.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Metella éliminé en demi-finales du 100 m papillon. Mehdy Metella a signé le 9e chrono des demi-finales (51.32), échouant à seulement 2/100e de la 8e et dernière place qualificative pour la finale. Médaillé de bronze mondial en 2017 sur 100 m, Metella peine à retrouver son niveau depuis une opération de l'épaule en janvier 2020, qui a demandé une longue rééducation et continue de le faire souffrir.

Ce que vous avez manqué cette nuit : les Bleues du rugby à VII qualifiées pour les quarts. L'équipe de France féminine de rugby à VII, grâce à sa large victoire sur le Canada 31 à 0, lors de la deuxième journée du tournoi olympique vendredi à Tokyo, termine première de sa poule, et se qualifie pour les quarts de finale. Pour connaître le nom de l'adversaire des Bleues en quart, programmé à 19h locales (12h françaises), il leur faut désormais attendre les derniers matches des autres poules, qui devaient se poursuivre en matinée.