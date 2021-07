EN DIRECT - JO de Tokyo : Sarah-Léonie Cysique en argent

Et une médaille de plus pour le clan français aux Jeux olympiques de Tokyo. La judoka Sarah-Léonie Cysique s'est qualifiée pour la finale de la catégorie des -57 kilos, et est donc assurée d'obtenir une breloque. Autre espoir pour la France : Manon Brunet va disputer le match pour la troisième place en escrime (12h50).

La journée de lundi a cependant été très compliquée pour les Tricolores, avec de nombreuses déceptions. Vincent Luis, le grandissime favori du triathlon, n'a ainsi terminé qu'à une très décevante 13e place. Suivez cette journée en direct.

Les infos à retenir : La judoka Sarah-Léonie Cysique a décroché l'argent en -57 kilos

Manon Brunet en demi-finales du sabre

Nombreuses déceptions pour le clan tricolore comme pour Vincent Luis, seulement 13e du triathlon JO - Médailles françaises

Infogram

11h54 : Cysique va bientôt entrer en piste pour l'or. La jeune judoka de 23 ans, double médaillée de bronze des Championnats d'Europe, peut devenir championne olympique si elle bat la Kosovare Nora Gjakova. Elle qui était programmée pour briller davantage aux Jeux de Paris, en 2024, a l'occasion de réaliser son rêve dès ses premières olympiades.

11h25 : Brunet échoue aux portes de la finale. La sabreuse française, qui rêvait du titre olympique, a été battue 15 touches à 10 en demi-finale par la Russe Sofia Pozdniakova. Elle peut toutefois décrocher une première médaille olympique, puisqu'elle disputera à 12h50 le match pour la médaille de bronze.

10h55 : première victoire pour les Bleus du volley. Les partenaires de Earvin Ngapeth, battus nettement par les États-Unis pour leur entrée en lice, ont bien rebondi face à la Tunisie en l'emportant largement 3 sets à 0.

10h50 : Sarah-Léonie Cysique en finale ! La Française a dominé en demi-finales de la catégorie des -57 kilos la Canadienne Jessica Klimkait, championne du monde et grande favorite pour le titre, à l'issue du golden score. Cysique est donc assurée de décrocher une troisième médaille pour le judo français. La Française combattra pour l'or contre la Kosovare Nora Gjakova.

Sarah-Léonie Cysique en finale !



Sanctionnée une 3e fois pour une fausse attaque, la Canadienne Jessica Klimkait est battue par la native de Sarcelles qui rejoindra la Kosovare Nora Gjakova en finale #Tokyo2020



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/sufil7RauYpic.twitter.com/MZE64a3hQk — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

10h34 : Sarah-Léonie Cysique va entrer sur le tatami ! La Française affronte la Canadienne Jessica Klimkait dans la catégorie des -57 kilos, pour une place en finale olympique. La pression monte.

10h08 : Eric Delaunay décevant 5e du skeet. Éric Delaunay a terminé à la cinquième place de la finale du skeet (tir aux plateaux d'argile), alors qu'il pouvait clairement espérer une médaille. Le Normand de 33 ans s'était classé premier de la phase préliminaire de l'épreuve avec un score de 124 sur 125, battant au passage le record olympique de qualification, jusque-là de 123 points. Mais il n'a pas su faire de même en finale et peut, lui aussi, avoir de gros regrets...

9h31 : Enzo Lefort éliminé en quarts de finale. En fleuret, l'escrimeur Enzo Lefort a été battu par l'Italien Garozzo, champion olympique à Rio. Le favori transalpin a dominé le Français, champion du monde en 2019, sur le score de 15 à 10.

9h26 : Victor Korzetzky cinquième en VTT. Le Français, longtemps à la bagarre pour un podium, n'a pu terminer que cinquième. Le Britannique Thomas Pidcock est sacré champion olympique.

9h23 : déception pour Martin Thomas, cinquième en finale de canoë C1. Le Français était en lice pour une médaille après avoir terminé en tête en demi-finales. Mais il n'a pas réussi à refaire la même performance en finale, terminant loin du podium en canoë C1. Une vraie déception.

9h15 : sensation en VTT avec l'abandon de Van der Poel. Le prodige néerlandais Mathieu Van der Poel, grand favori du VTT, a lourdement chuté et a dû abandonner dès le début de la course. Le petits-fils de Raymond Poulidor, qui avait été maillot jaune pendant presque une semaine sur le Tour de France, ne réalisera pas son rêve olympique cette année.

8h38 : performance historique de Luka Doncic en basket ! Si vous suivez le basket, vous connaissez forcément Luka Doncic. Le prodige slovène des Dallas Mavericks (NBA) a cartonné pour son premier match olympique, avec 48 points inscrits contre l'Argentine ! La star, qui avait déjà marqué 31 points à la pause, a permis aux siens de s'imposer largement 118 à 100. Il s'agit de la deuxième meilleure performance de l'histoire olympique, derrière les 55 points du légendaire Brésilien Oscar Schmidt en 1988 (ex-æquo avec l'Australien Eddie Palubinkskas en 1976).

INCROYABLE DONCIC !



Avec 31 points inscrits en première mi-temps face à l'Argentine, le génial Luka Doncic régale sur le parquet des #JeuxOlympiques de #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/sufil7RauYpic.twitter.com/VkeKetgcEv — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

8h35 : Manon Brunet en demi-finales après une démonstration ! Au tour de Manon Brunet d'aller en demi-finales en sabre. L'escrimeuse française n'a fait qu'une bouchée de la Russe Nikitina 15-5 et s'invite dans le dernier carré, comme à Rio en 2016. Elle essaiera de décrocher cette fois-ci une médaille, elle qui avait terminé à une si frustrante quatrième place au Brésil.

8h14 : Enzo Lefort en quarts de finale du fleuret. L'escrimeur Enzo Lefort s'est facilement qualifié pour les quarts de finale du fleuret. Le Français a nettement dominé le Japonais Saito sur le score sans appel de 15 à 4.

8h09 : Éric Delaunay en finale du skeet olympique (tir). Éric Delaunay a assuré lundi sa place parmi les six finalistes de l'épreuve de skeet olympique (tir aux plateaux), grâce à un score quasiment parfait lors des qualifications. En détruisant 124 des 125 plateaux d'argile, le Normand de 33 ans s'est classé en tête de l'épreuve qualificative, devançant à l'issue d'un barrage l'Italien Tammaro Cassandro, qui avait réalisé le même score. La finale aura lieu à partir de 8h50, avec une réelle chance de médaille pour la France.

7h42 : déjà plus aucune Française en tennis... L'année catastrophique du tennis français se poursuit. Avec l'élimination de Fiona Ferro au deuxième tour (défaite en deux sets contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo 6-1, 6-4), il n'y a d'ores et déjà plus aucune représentante tricolore en simple féminin. Fiona Ferro pourra se consoler avec le double, où elle est toujours en lice avec Alizé Cornet.

7h33 : la sabreuse Manon Brunet en quarts de finale. Manon Brunet, seule rescapée de l'équipe française de sabre dames, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique d'escrime, grâce à une belle victoire sur la Japonaise Misaki Emura, 15 touches à 12. Au prochain tour (8h25 heure française), elle rencontrera la Russe concourant sous pavillon neutre Olga Nikitina.

7h10 : Sarah-Léonie Cysique en demi-finales en judo. Enfin une bonne nouvelle pour le clan français ! Sarah-Léonie Cysique s'est qualifiée pour les demi-finales de la catégorie des moins de 57 kilos en judo. La Française aura fort à faire face à la Canadienne Jessica Klimkait, championne du monde en titre, à 10h.

⚡ Sarah-Léonie Cysique se hisse en demi-finales des -57 kg ! La judokate tricolore se défait de la Géorgienne Eteri Liparteliani d’un ippon et s'approche de la médaille #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/sufil7RauYpic.twitter.com/1iOKlh0TTI — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

6h45 : Magda Wiet-Hénin éliminée dès le premier tour en taekwendo. Et encore une déception pour les Français... Magda Wiet-Hénin, championne d'Europe 2020, a été battue dès l'entame du tournoi olympique de taekwondo (-67 kg) par l'Egyptienne Hedaya Wahba. La Française, qui représentait un espoir de médaille, s'est inclinée en 8e de finale sur le score de 11 à 10 face à l'Egyptienne mais conserve une petite chance de disputer les repêchages si son adversaire atteint la finale.

6h36 : Nomiji Nishiya, 13 ans, première championne olympique de l'histoire en skateboard ! La Japonaise Momiji Nishiya, 13 ans, est devenue la première championne olympique de l'histoire du skateboard, dans la catégorie street dames, devant la Brésilienne Rayssa Leal (13 ans) et la Japonaise Funa Nakayama (16 ans). Nishiya, médaillée d'argent aux Mondiaux 2021 et qui fêtera ses 14 ans le 30 août, n'est pas la plus jeune championne de l'histoire des JO. Le record de précocité est détenu depuis 1936 par l'Américaine Marjorie Gestring, sacrée au plongeon à 13 ans et 267 jours.

Ce que vous avez manqué cette nuit : les Bleus du hand sans problèmes face au Brésil. Les handballeurs français ont déroulé face au Brésil (34-29) pour enchaîner un deuxième succès en autant de matches. Les hommes de Guillaume Gille ont confirmé leur première victoire convaincante contre l'Argentine samedi (33-27), face à un adversaire de calibre supérieur. Les Bleus font ainsi un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale, qu'ils atteindront s'ils se classent parmi les quatre premiers de leur groupe de six. L'Allemagne les attend mercredi, puis dans l'ordre, l'Espagne et la Norvège.

Ce que vous avez manqué cette nuit : pas de médaille pour le relais 4x100 m nage libre. Le relais français 4x100 m n'a pas réussi à créer l'exploit et a fini sixième de la finale. Grousset, Manaudou, Mignon et Metella ont terminé loin des États-Unis, champions olympiques devant l'Italie et l'Australie.

Ce que vous avez manqué cette nuit : déception en surf pour Johanne Defay. La Française Johanne Defay, n°2 mondial sur le circuit pro, a été sortie dès les huitièmes de finale des épreuves de surf. Defay, grand espoir de médaille française pour la première participation du surf au programme des JO, a obtenu une note de 9,40 contre 10,84 pour la Portugaise Yolanda Hopkins, qui évolue en 2e division sur le circuit pro mondial (QS). Il reste une Tricolore encore en lice, Pauline Aod, qui s'est hissée en huitièmes de finale après un repêchage.

Ce que vous avez manqué cette nuit : l'énorme désillusion pour Vincent Luis. C'est peu dire que c'est une contre-performance pour Vincent Luis. Le Français, double champion du monde en titre, n'a terminé que 13e du triathlon, remporté par le Norvégien Kristian Blummenfelt. Vincent Luis a tenu son rang lors des 40 km de vélo, avant de craquer lors des 10 km de course à pied, abandonnant rapidement toutes ses chances d'offrir à la France un premier podium dans cette discipline.