EN DIRECT - JO de Tokyo : le karatéka Steven Da Costa assuré de décrocher une médaille

Une nouvelle médaille pour la France ce jeudi ! En karaté, Steven Da Costa s'est qualifié pour les demi-finales en moins de 67 kilos aux Jeux olympiques de Tokyo, au Japon, qui auront lieu vers 13h (heure française), s'assurant au minimum une médaille de bronze. Les Français Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga ne sont, eux, pas parvenus à décrocher une médaille jeudi en finale du 110 mètres haies. Les deux Tricolores ont pris respectivement les 5e et 8e place.

Le skateur Vincent Matheron a de son côté échoué en finale du park. La journée va aussi être marquée par les demi-finales pour les équipes de France masculines en sports collectifs : match à 10h contre l'Egypte en handball, à 13h contre la Slovénie en basket et à 14h contre l'Argentine en volley. Suivez notre direct.

Les principales informations à suivre : Une nouvelle médaille d'assurée pour la France, avec la qualification du karatéka Steven Da Costa en demi-finales

Kevin Mayer se rapproche du podium

Pas de médaille pour Martinot-Lagarde et Aurel Manga en finale du 110 mètres haies

Le skateur Vincent Matheron échoue en finale du park JO - Médailles françaises

8h : les Américains seront bien en finale en basket. Malmenés en début de match, les triples champions olympiques en titre se sont finalement qualifiés aisément face à l'Australie (97-78) en demi-finales. Les stars de la NBA Kevin Durant et Devin Booker ont porté leur équipe. L'Australie tentera de se consoler avec le bronze face au perdant de la demi-finale France-Slovénie.

7h30 : à la perche, Kevin Mayer se rapproche du podium. Le Français a passé 5,20 mètres pour cette 8e épreuve sur 10. Il reprend 62 points à Pierce Lepage, le Canadien. Plus que 46 points pour décrocher la médaille de bronze. Le Français possède de meilleures références que ses deux concurrents au javelot et sur 1.500 m, les deux dernières épreuves, et peut donc encore espérer monter sur un deuxième podium olympique consécutif ce soir après l'argent à Rio en 2016.

Kevin Mayer en restera à 5,20 m à la perche du décathlon !



Classement provisoire :

1⃣ Damian Warner 7490 pts

2⃣ Ashley Moloney 7269 pts

3⃣ Pierce Lepage 7275 pts

4⃣ Kevin Mayer 7129 pts



Prochain défi : Lancer du javelot à 12h15 !#Tokyo2020#Athletics — FFA (@FFAthletisme) August 5, 2021

7h19 : Steven Da Costa qualifié pour les demi-finales en karaté, bientôt une médaille de plus pour la France !!! Le Français a gagné trois combats sur quatre dans son groupe pour se qualifier. Sa demi-finale aura lieu vers 13 heures (heure française). Il est déjà assuré de décrocher une médaille.

⚡ Steven Da Costa se qualifie pour les demi-finales du tournoi des -67 kg et s'assure une médaille olympique !



Victorieux de trois combats sur quatre, il terminera parmi les deux premiers de sa poule #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/M1abuDLxkDpic.twitter.com/Nd6ORPMXdc — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2021

6h45 : les Françaises en piste pour le pentathlon moderne. Elodie Clouvel et Marie Oteiza, comme les autres participantes, commencent par les épreuves d'escrime.

6h : Le skateur Vincent Matheron échoue en finale du park. Le Français n'a pas pu décrocher une médaille à cause de trois chutes lors de chacun de ses runs. Il a pris la 7e place. C'est l'Australien Keegan Palmer qui devient le premier champion olympique de park, l'une des deux disciplines du skateboard, nouveau sport au programme des Jeux de Tokyo. Il devance le Brésilien Pedro Barros et l'Américain Cory Juneau.

Pas de médaille pour le skateur Vincent Matheron en Park ! Il n'est pas parvenu à terminer un seul de ses trois runs en finale #JeuxOlympiques#Tokyo2020



Pas de médaille pour le skateur Vincent Matheron en Park ! Il n'est pas parvenu à terminer un seul de ses trois runs en finale

5h40 : le Portugais Pedro Pichardo sacré champion olympique du triple saut. C'est une première pour lui, en l'absence du patron de la discipline, le double champion olympique et quadruple champion du monde Christian Taylor, blessé. Pichardo a été impressionnant avec un bond à 17,98 m à son troisième essai, remportant l'or devant le Chinois Zhu Yaming (17,57 m) et le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango (17,47).

5h : Déception pour les Français en finale du 110 mètres haies. Le Jamaïcain Hansle Parchment a été sacré à la surprise générale champion olympique du 110 m haies devant le grand favori américain Grant Holloway, jeudi à Tokyo. Les Tricolores Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga ont pris respectivement les 5e et 8e places.

"Je suis quand même déçu"



Malgré un bon chrono en 13''16, Pascal Martinot-Lagarde, en larmes, est inconsolable après une nouvelle finale olympique sans médaille #Tokyo2020#JeuxOlympiques



"Je suis quand même déçu"

Malgré un bon chrono en 13''16, Pascal Martinot-Lagarde, en larmes, est inconsolable après une nouvelle finale olympique sans médaille

Ce que vous avez manqué cette nuit : Echec de Melvin Raffin en finale du triple saut. Pour sa première finale olympique, le Français n'a pas validé un seul saut, faisant trois mordus.

Ce que vous avez manqué cette nuit : pas de finale pour la Française Alais Kalonji en plongeon à 10 mètres. Elle a comptabilisé 269 points, quand il lui aurait fallu plus de 300 points pour se qualifier en finale.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Alexandra Feracci éliminée en kata. La Française n'a pas réussi à aller au-delà de la phase de poules lors du tournoi de karaté. Les kata sont des enchaînements récités et codifiés de mouvements visant un adversaire virtuel. Les sportifs sont notés sur leur performance technique et sur l'aspect athlétique de leur démonstration.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Kevin Mayer toujours entre deux eaux en décathlon. Il a entamé la deuxième journée de son décathlon olympique jeudi avec deux performances correctes mais sans briller, pour remonter à la 4e place provisoire. Mayer a d'abord fini le 110 mètres haies avec le 2e chrono des engagés (13 sec 90) mais à distance de son record (13 sec 54), avant de lancer le disque à 48,08 m (6e score), là encore à distance de son record (52,38 m). Après sept épreuves sur dix, Kevin Mayer est à 108 points du Canadien Pierce Lepage et du podium, et à 453 points de l'autre Canadien, Damian Warner, qui continue de survoler la compétition. Pour envisager un podium, Mayer doit réussir un bon concours de la perche, son point fort, à partir de 5h45 (heure française).

Ce que vous avez manqué cette nuit : Maxime Beaumont prend la 9e place de l'épreuve de canoë sprint. Le vice-champion olympique français 2016 de kayak monoplace (K1) sur 200 mètres, a échoué jeudi à se qualifier pour la finale, terminant à la 6e place de sa demi-finale. Egalement en lice jeudi matin, Manon Hostens n'est elle aussi pas parvenue à atteindre la finale en K1 500 m, terminant sa demi-finale en 6e position.

Ce que vous avez manqué cette nuit : le skateur Vincent Matheron qualifié en finale du park. Victime il y a un an d'une triple fracture à la cheville, le Tricolore a pris la 7e place des qualifications avec un score de 74,07 points.

Ce que vous avez manqué cette nuit : les Françaises du relais 4x100 mètres en finale ! Elles se sont qualifiées jeudi pour la finale qui aura lieu vendredi à 15h30. Le quatuor bleu (Carolle Zahi, Orlann Ombissa-Dzangue, Gémima Joseph, Cynthia Leduc) a pris en 42 secondes 68 la 4e place d'une série extrêmement relevée, remportée par la Grande-Bretagne (41 secondes 55) devant les Etats-Unis et la Jamaïque. Les Françaises ont obtenu leur billet en étant repêchées au temps. Les hommes ont, eux, été éliminés. Quatrièmes également de leur série en 38 secondes 18, Mouhamadou Fall, Jimmy Vicaut, Méba Mickaël Zeze et Ryan Zeze n'ont pas été repêchés au temps.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Marc-Antoine Olivier termine 6e des 10 kilomètres en eau libre. Médaillé de bronze à Rio-2016 puis vice-champion du monde en 2019, le Français n'est pas parvenu à se faire une place sur le podium de cette épreuve de nage. Elle a été remportée par l'Allemand Florian Wellbrock, champion du monde en titre, qui repart donc avec une médaille d'or. L'autre Français en lice, David Aubry, a abandonné en cours d'épreuve.