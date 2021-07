EN DIRECT - JO de Tokyo : Bové et Tarantola en argent en aviron !

Et une deuxième médaille pour l'aviron français ! Au lendemain de l'or décroché par Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, le duo Claire Bové et Laura Tarantola a remporté l'argent dans la catégorie deux de couple poids légers, jeudi aux JO de Tokyo. Les Françaises, qui sont passées à un souffle d'être championnes olympiques, apportent au clan tricolore une neuvième médaille. La judoka Madeleine Malonga et les fleurettistes, qualifiées en demi-finales, pourraient à leur tour améliorer le total de la délégation française.

Maxime Grousset a lui échoué au pied du podium de la plus prestigieuse course de la natation. C'est Caeleb Dressel, la star américaine, qui a remporté le titre sur la distance. Suivez en direct cette journée de jeudi.

Les infos à retenir : Claire Bové et Laura Tarantola en argent en aviron, dans la catégorie deux de couple poids légers

Maxime Grousset quatrième du 100 m nage libre, une course remportée par l'Américain Caeleb Dressel

La judoka Madeleine Malonga est en demi-finales des moins de 78 kilos

Les fleurettistes françaises vont disputer les demi-finales JO - Médailles françaises

Infogram

6h20 : le champion du monde américain de la perche Sam Kendricks forfait, positif au Covid-19. C'est un coup de tonnerre sur le concours de la perche. Sam Kendricks, champion du monde de saut à la perche, est contraint de déclarer forfait après avoir été testé positif au Covid-19. L'Américain de 28 ans était un des favoris du concours avec le Suédois Armand Duplantis, recordman du monde de la discipline.

6h10 : Madeleine Malonga en demi-finales en judo ! Ce fut compliqué pour la Française, mais elle a réussi à se qualifier pour le dernier carré de la catégorie des moins de 78 kilos. Madeleine Malonga a pris le dessus sur la Cubaine Kaliema Antomarchi au golden score grâce à un joli ippon. En demi-finales, Malonga affrontera la Sud-Coréenne Hyunji Yoon, championne d'Asie au mois d'avril. La championne du monde 2019 est donc toujours en lice pour décrocher l'or, son objectif.

La Française Madeleine Malonga enchaîne et poursuit son aventure olympique en se qualifiant en demi-finale. Poussée jusqu'au Golden Score par la Cubaine Kaliema Antomarchi, Madeleine Malonga gagne par ippon #Tokyo2020



▶ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/t3mdRtumddpic.twitter.com/adBrxSpeDp — France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021

6h04 : titre olympique et record du monde pour les Chinois sur 4x200 m, les Françaises 8e. Les nageuses chinoises ont créé une véritable sensation en devenant championnes olympiques du relais 4x200 m nage libre, avec en prime un nouveau record du monde (7 min 40 sec 33/100e), devant les Américaines et les Australiennes. Qualifiées avec le septième chrono, les Françaises ont fini huitièmes (7:58.15).

5h47 : Axelle Etienne et les garçons qualifiés pour les demi-finales du BMX. Trois sur trois pour les messieurs et 1 sur 2 pour les dames : Joris Daudet, Sylvain André et Roman Mahieu, ainsi qu'Axelle Etienne, se sont qualifiés pour les demi-finales du BMX des Jeux olympiques, programmées vendredi. Manon Valentino a été la seule représentante de l'équipe de France éliminée dès les quarts de finale.

5h10 : les fleurettistes françaises en demi-finales ! Les fleurettistes françaises Ysaora Thibus, Anita Blaze et Pauline Ranvier se sont qualifiées pour les demi-finales de la compétition olympique par équipes en dominant les Canadiennes 45 à 29, jeudi à Chiba. En demi-finale, programmée à 13h55 locales (6h55 françaises), les Bleues rencontreront les Italiennes, qui ont pour leur part vaincu les Hongroises 45 à 32. L'autre demi-finale opposera la Russie, concourant sous bannière neutre, aux Etats-Unis.

5h03 : le judoka Alexandre Idir déjà éliminé. Le judoka français Alexandre Iddir a été éliminé dès son premier combat face à l'Azéri Zelym Kotsoiev, dans la catégorie des -100 kg. Iddir, médaillé de bronze cette année aux championnats d'Europe, a été battu par waza-ari par l'Azéri, lui aussi troisième des derniers championnats d'Europe, et qui s'était déjà imposé lors des deux premiers combats entre les deux hommes.

Ce que vous avez manqué cette nuit : victoire des Françaises pour leurs débuts en rugby à VII. Les Françaises du rugby à VII ont bien commencé leur tournoi olympique dans la poule B en battant les Fidji 12 à 5, grâce à deux essais, l'un de leur capitaine Fanny Horta, l'autre de Séraphine Okemba. Les Bleues affronteront à 17h locales (10h françaises) le Brésil, largement battu pour sa part par les Canadiennes 33 à 0.

Ce que vous avez manqué cette nuit : pas de finale du 100 m nage libre pour Marie Wattel ni pour Charlotte Bonnet. Marie Wattel et Charlotte Bonnet n'ont elles pas réussi à se qualifier pour la finale du 100 m nage libre, éliminées en demi-finales de l'épreuve. Le couperet est cruel en particulier pour Wattel, 9e temps des demies, privée de finale pour un petit centième de seconde au bénéfice de la Britannique Anna Hopkin. Marie Wattel a pourtant réalisé une excellente course, en prenant la 5e place de la première demi-finale en 53 sec 12/100e, améliorant au passage de 20/100e son record personnel. Dans la demi-finale suivante, Charlotte Bonnet a elle échoué à la 8e place. Yohann Ndoye Brouard a lui été éliminé en demi-finale du 200 m dos.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Maxime Grousset au pied du podium du 100 m nage libre, Caeleb Dressel roi du sprint. C'est LA course la plus prestigieuse de la natation, et un Français a bien failli réaliser un immense exploit. Mais le jeune Maxime Grousset, 22 ans, a terminé à une frustrante quatrième place du 100 m nage libre. C'est Caeleb Dressel, la star américaine, qui a remporté le sprint en en 47 sec 02/100e, devant l'Australien Kyle Chalmers (47.08), champion olympique en 2016, et le Russe Kliment Kolesnikov (47.44).

Caeleb Dressel roi du sprint mondial !



L'Américain bat le record olympique en 47.02s et s'impose sur le 100m nage libre devant Kyle Chalmers et Kliment Kolesnikov.



Maxime Grousset termine 4e #Tokyo2020



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/t3mdRtumddpic.twitter.com/VfAMHjx7J5 — France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021

Pour ses premiers JO, Maxime Grousset a lui bouclé les 100 m sur un excellent 47.72. Pas suffisant, malheureusement, pour être le premier Français à remporter une médaille sur le sprint depuis Alain Bernard, titré en 2008 à Pékin.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Claire Bové et Laura Tarantola en argent en aviron !!! Les Françaises ont offert à la France sa neuvième médaille des Jeux olympiques de Tokyo en terminant à la deuxième place de la finale de deux de couple poids légers en aviron. Elles sont même passées à un souffle de l'or, ne se faisant devancer que de quelques centimètres par les Italiennes Valentina Rodini et Federica Cesarini. La course, incroyablement serrée, a même dû être départagée à la photo-finish.

LA FRANCE OBTIENT LA MÉDAILLE D'ARGENT ! Un dénouement incroyable avec un suspense insoutenable.



Laura Tarantola et Claire Bove arrivent à quelques centièmes des Italiennes championnes olympiques.



► Suivez les J.O. en direct : https://t.co/t3mdRtumddpic.twitter.com/KHvu9rJisC — France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021

Pas de quoi atténuer l'immense bonheur des deux Françaises : "Quand on passe la ligne, on ne sait pas vraiment combien on est. Et quand je vois le panneau (des résultats), je me dis 'c'est pas vrai ils ont dû se tromper'. C'était un grand rêve" pour nous, a réagi Laura Tarantola au micro de France Télévisions après la course. Leur médaille d'argent s'ajoute à celle en or de Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, décrochée mercredi en deux de couple.