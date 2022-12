EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : les Bleus mènent à la mi-temps face au Maroc (1-0)

Les Bleus espèrent disputer une seconde finale de Coupe du monde de suite après celle remportée face à la Croatie en 2018. Mais pour cela, les hommes de Didier Deschamps doivent se défaire du Maroc, une équipe en pleine confiance après les victoires en huitièmes de finale contre l'Espagne et en quarts de finale contre le Portugal.

France 1-0 Maroc France : Théo Hernandez (4e minute) Stade Al-Bayt, Al Khor (Qatar)

Le point à la mi-temps : Après trois minutes de temps additionnel, l'arbitre renvoie les 22 joueurs dans leurs vestiaires. Le Maroc s'est procuré une grosse occasion juste avant la pause : sur un corner mal dégagé, El-Yamiq a déclenché un retourné acrobatique sublime qui a rebondi sur le poteau de Lloris... attention à ne pas trop laisser jouer les Marocains au risque de les voir revenir au score en seconde période !

Le point à la 40e minute : Les Bleus poussent pour faire le break ! Côté gauche, Mbappé laisse Hakimi sur place et place le ballon à la droite de Bounou. El-Yamiq sauve devant sa ligne ! Sur l'action qui suit, Olivier Giroud fait un tir enroulé du gauche mais celui-ci file juste à gauche du cadre, dommage !

Le point à la 30e minute : Frayeur pour Théo Hernandez sur cette grossière faute de Sofiane Boufal. Le Marocain est le premier joueur averti dans ce match avoir percuté le défenseur des Bleus dans sa propre surface de réparation. Outre ce fait de jeu les Français évoluent sereinement grâce à leur but d'avance et laissent le ballon au Maroc.

Le point à la 20e minute : Les Bleus ne comptent pas s'arrêter là et poussent à l'image d'Olivier Giroud qui, sur une frappe très puissante à l'entrée de la surface de réparation, a trouvé le poteau du portier Marocain. Menés au score dès les premières minutes du match, les Marocains sont obligés de se livrer et offrir des espaces. Et coup dur pour les Marocains : déjà incertain avant le match, Saïss est sorti. C'est le milieu Amallah qui entre en jeu, le Maroc repasse à quatre derrière.

Le point à la 10e minute : Les joueurs de Didier Deschamps ont débuté idéalement ce match. Et même s'ils ont ouvert le score, ils continuent de mettre une grosse pression sur les Lions de l'Atlas, pas habitués à être menés au score dans ce Mondial. C'est d'ailleurs le premier but encaissé par le Maroc marqué directement par l'adversaire.

La statistique : sur les 5 derniers buts inscrits par les Bleus en demi-finale d'un Mondial, 4 l'ont été par des défenseurs (deux de Thuram contre la Croatie en 1998, un par Umtiti contre la Belgique en 2018, et un ce soir par Théo Hernandez contre le Maroc).

Le point à la 4e minute : BUUUUTTTTTTT ! L'ouverture du score pour les Bleus !!!!! Théo Hernandez ouvre son compteur dans cette Coupe du monde pour sa 5e apparition dans la compétition avec l'équipe de France. L'équipe de France se lance idéalement dans cette demi-finale. Tout est parti d'Antoine Griezmann qui a profité d'une glissade d'un joueur du Maroc. Après un cafouillage, le ballon traîne à gauche du but où Théo Hernandez surgit et reprend d'un ciseau acrobatique victorieux !!!

Le point au coup d'envoi : La France évolue avec son maillot bleu, les Marocains sont en rouge ! Ce sont les Lions de l'Atlas qui donnent le coup d'envoi ! C'est parti !!!

La Marseillaise respectée

Les joueurs de l'équipe de France ont été copieusement sifflés par le public du Stade al-Bayt, mercredi avant la demi-finale du Mondial contre le Maroc, mais pas la Marseillaise globalement respectée par les nombreux spectateurs des Lions de l'Atlas.

Les Bleus sifflés à l'échauffement

Les joueurs de l'équipe de France ont été copieusement sifflés par le public du Stade al-Bayt pourtant encore dégarni, mercredi avant la demi-finale du Mondial contre le Maroc, une scène qui donne le ton de l'ambiance "hostile" à laquelle s'attendaient les Bleus.

Les sifflets ont débuté lorsque l'encadrement technique français, le sélectionneur Didier Deschamps en tête, est entré sur la pelouse près d'une heure et demie avant le coup d'envoi (20h00). Ils ont repris de façon plus nourrie quand les joueurs sont arrivés pour l'échauffement.

À l'inverse, l'entrée des Marocains puis l'annonce de leur composition d'équipe ont été accueillies par une forte clameur.

Les compositions de France-Maroc : France : Lloris - Koundé, Varane, Konaté, T.Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Fofana - Dembélé, Giroud, Mbappé. Maroc : Bounou - Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Amrabat, Ounahi - Ziyech, En Nesyri, Boufal.

Emmanuel Macron s'offre un bain de foule avant la demi-finale

Emmanuel Macron a été aperçu aux abords du stade avant la demi-finale France-Maroc. Le président de la France a déambulé dans les allées entouré d'une horde de journalistes.

FIFA World Cup Qatar 2022:

French President Emmanuel Macron is warmly welcomed and flanked by a large number of people at Souq Waqif



Emmanuel Macron tweete pour les Bleus

Le président de la République a tenu à apporter son soutien à l'équipe de France avant la demi-finale de ce soir. "Tous derrière les Bleus pour la victoire ! Sans jamais oublier que le sport nous rassemble avant tout dans le respect et l’amitié entre nos deux nations", a tweeté Emmanuel Macron. Il est attendu sur place pour assister au match depuis les tribunes.

Tous derrière les Bleus pour la victoire !

La compo officielle des Bleus

Didier Deschamps a effectué deux changements par rapport au onze victorieux de l'Angleterre en quarts de finale : malades, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot sont remplacés par Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana. Le joueur de Liverpool et celui de Monaco comptent onze sélections à eux deux avant la rencontre disputée à al-Khor, au nord de Doha.

Voici les onze titulaires des Bleus face au Maroc : Lloris - Koundé, Varane, Konaté, T.Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Fofana - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Le 1⃣1⃣ aligné par Didier Deschamps pour cette - de ⚔️



Le Maroc sans Aguerd mais avec Saïss

Nayef Aguerd est finalement bien absent. Il s'était blessé contre l'Espagne en huitièmes de finale.

Voici le onze du Maroc aligné au coup d'envoi : Bounou - Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Amrabat, Ounahi - Ziyech, En Nesyri, Boufal.

Adrien Rabiot forfait, Upamecano sur le banc

Ce sera finalement sans Dayot Upamecano ni Adrien Rabiot. Malade et annoncé sur le banc lors de la demi-finale de Coupe du monde contre le Maroc ce mercredi soir (20h), Adrien Rabiot est resté au camp de base pour se reposer. Dayot Upamecano, également malade et contraint de céder sa place à Ibrahima Konaté en défense centrale au coup d’envoi, sera quant à lui bien présent sur le banc tricolore pour cette demi-finale.

Le sélectionneur Didier Deschamps remplace ses deux joueurs, souffrants, par Ibrahima Konaté (24 ans, 5 sélections) et Youssouf Fofana (23 ans, 6 sélections).

Lloris rejoint Neuer

Titulaire face au Maroc ce soir, Hugo Lloris va disputer son 19e match de Coupe du monde et donc égaler le record des gardiens de but les plus capés en Coupe du monde. Un record jusqu'alors détenu par Manuel Neuer.

Affluence record ce soir dans le stade d'Al-Bayt ce soir

Environ 70.000 supporters sont attendus ce soir au stade Al-Bayt pour assister à cette demi-finale de Coupe du Monde de football 2022 entre la France et le Maroc. Parmi eux, plus de 50.000 seront Marocains. Un stade aquis à la cause donc des "Rouges et Verts". Entre 4.000 et 5.000 supporters des Bleus devraient être présents pour soutenir leur pays.

Les joueurs du Maroc rejoignent le stade

C'est la petite touche bonheur pour le Maroc. Amine Harit, blessé avant le départ pour le Qatar et forfait pour le Mondial. Le joueur de l'OM a quand même fait le déplacement pour cette demi-finale historique et s'est mélangé avec le groupe de Walid Regragui.

Ce dernier a pris place dans le car des Marocains avec les autres joueurs pour le déplacement jusqu'au stade Al-Bayt.