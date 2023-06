En baisse de régime, Carlos Alcaraz bataille pour écarter Arthur Rinderknech sur le gazon du Queen's

Le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz a éprouvé les plus grandes difficultés pour écarter le Français Arthur Rinderknech (83e et lucky loser) 4-6, 7-5, 7-6 (7/3), mardi au premier tour sur le gazon du Queen's. "Il avait déjà joué quatre ou cinq matchs sur gazon alors que moi c'était mon premier. Et c'est vraiment difficile pour moi de jouer sur gazon alors je trouve que cette victoire est une très bonne performance pour moi", a commenté Alcaraz.

L'Espagnol emprunté

À moins de deux semaines de Wimbledon, l'Espagnol a semblé très emprunté sur une surface qui ne lui réussit pas autant que la terre battue ou le dur. Deux fois, dans le deuxième puis le troisième set, Rinderknech a été à un jeu de la victoire en menant 5-4, service d'Alcaraz à suivre. La première fois, l'Espagnol a aligné trois jeux pour égaliser à un set partout. La seconde, il n'a pu faire mieux que de décrocher un jeu décisif.

Alcaraz n'avait joué que deux tournois sur gazon jusque-là, à Wimbledon en 2021 (défaite au 2e tour) et 2022 (défaite en 8es de finale). Il affrontera au prochain tour du Queen's le Tchèque Jiri Lehecka (36e). Rinderknech avait été repêché dans la matinée après l'annonce du forfait de son prometteur compatriote Arthur Fils (62e), victime d'une "pointe (musculaire) à une jambe" et qui n'a simplement voulu prendre "aucun risque" avant Wimbledon (3-16 juillet), a-t-on appris auprès de son entourage. "Il peut même taper dans l'axe", a précisé son entourage à l'AFP. Fils a préféré prendre "quelques jours de repos afin d'être prêt à 100%" pour le Majeur sur gazon auquel il n'a encore jamais participé.