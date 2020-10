ÉDITO - "France-Ukraine, un match amical à risques et sans intérêt"

EDITO

Avant de se frotter au Portugal et à la Croatie en Ligue des nations, les Bleus ont un match amical à jouer mercredi soir face à l’Ukraine, au Stade de France. Mais cette rencontre est éclipsée par les 8 cas de coronavirus côté ukrainien, affaiblissant singulièrement l’équipe entraînée par l’ancien Ballon d’Or Andriy Shevchenko. Pour notre éditorialiste Virginie Phulpin, cet amical est dénué de tout intérêt.

"Franchement, il sert à quoi, déjà, ce match ? Oui, il est dans le sacro-saint calendrier international déjà très perturbé cette année, donc on le joue, comme dirait Didier Deschamps. Certes. Mais dans les conditions actuelles, je ne vois pas trop l’intérêt. A quoi va ressembler l’équipe d’Ukraine en face des Bleus ? Avant même d’arriver en France, il y avait déjà 12 Ukrainiens sur le carreau : six blessés, et six à cause de la Covid. Deux joueurs positifs, plus quatre cas contact. Et depuis mardi, et de nouveaux tests effectués dans un laboratoire français, deux positifs en plus, qui sont... deux gardiens. Conséquence : le le sélectionneur ukrainien Andreï Shevchenko n’en a plus qu’un à sa disposition. Ah c’est sûr, on est encore dans les clous de l’UEFA qui réclame 13 joueurs disponibles dont un gardien pour maintenir la rencontre.

Mais ça sert à quoi ? Ça n’est plus vraiment une opposition digne de ce nom pour l’équipe de France. D’accord, les Bleus vont pouvoir faire quelques réglages, certains vont avoir du temps de jeu, et ça va permettre à Olivier Giroud d’intégrer le club fermé des joueurs aux 100 sélections en équipe de France. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle ? Avec tous ces cas positifs, il y a aussi Léo Dubois côté français qui a été placé à l’isolement, il va forcément y avoir un peu d’appréhension. Pourquoi prendre des risques pour un match qui compte pour du beurre ? Je n’ai pas envie de voir un cluster amical, moi.

En plus, l’équipe de France a de vrais matches à jouer après l’Ukraine.

En une semaine, les Bleus vont enchaîner deux autres rencontres, contre le Portugal et la Croatie. Mais oui, ces matches là comptent pour la Ligue des Nations. Donc je ne vois donc pas l’intérêt de surcharger un calendrier qui est déjà assez costaud tout en prenant des risques. A qui ce match va apporter de la satisfaction ? Pas aux joueurs, ils ont d’autres chats à fouetter, certainement pas à leurs clubs qui n’aiment déjà pas trop les trêves internationales en temps normal et qui se méfient encore plus en ces temps de crise sanitaire, et pas non plus au public, vu qu’il n’y en a pas.

Enfin si, 1.000 spectateurs perdus dans le Stade de France et ses 80.000 places sous la pluie en plein milieu de la semaine. J’en ai l’eau à la bouche. Donc on prend des risques pour une rencontre sans véritable intérêt sportif et je trouve ça dommage. Il n’y a qu’une raison pour que ce match ait lieu : les droits télé. On en revient toujours au même constat…"