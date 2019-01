Disparition de Sala : les premières minutes de Nantes-Saint-Etienne en clair sur Canal+

Les premières minutes du prochain match du FC Nantes, dont l'ex-attaquant Emiliano Sala a disparu en mer, vont être diffusées mercredi soir à 21h en clair sur Canal+. Au vu de l'émotion des supporters sur les réseaux sociaux, la chaîne devrait diffuser l'avant-match ainsi que les 10 premières minutes en clair de cette rencontre opposant Nantes à Saint-Etienne. L'hommage "officiel" devrait rester assez modeste au début du match, conformément aux souhaits de la famille de l'attaquant argentin, aux 42 buts en championnat, en trois saisons et demie sous le maillot jaune et vert.

Un maillot avec son visage à l'échauffement. Les joueurs nantais porteront à l'échauffement un maillot avec le visage d'Emiliano Sala devant et "On t'aime Emi" dans le dos. Pendant le match, un simple brassard vert rappellera qu'il sera dans un coin de toutes les têtes. Au bord des larmes lors du premier entraînement après l'annonce de la tragédie, jeudi dernier, l'entraîneur Vahid Halilhodzic a appelé ses joueurs à "sortir plus fort, avoir de l'orgueil" pour dépasser leur peine, à l'occasion de ce match en retard de la 22e journée de Ligue 1.

Des recherches sous-marines privées vont être entreprises pour tenter de retrouver le monomoteur dans lequel avaient pris place le footballeur et son pilote, disparu à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey.