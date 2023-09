Découvrez le pari perdu qui a valu à Marc Lièvremont de porter la moustache…

La Coupe du Monde de rugby en 2011, ce ne sont pas que les désaccords entre le sélectionneur Marc Lièvremont et ses joueurs… même s’il y en a eu beaucoup ! Mais quand les tensions redescendent, les Bleus s’amusent à l’époque à lancer des défis à leur entraîneur. Le premier "deal" ? Une victoire en quart de finale contre les Anglais pour les Bleus, contre une moustache pour Lièvremont, raconte-t-il dans "Les Géants du rugby", un podcast produit par Europe 1 Studio.

Le match est gagné, et la promesse est tenue ! Les joueurs du XV de France se moquent alors gentiment du sélectionneur, trouvant que sa nouvelle moustache lui donne des airs de Freddy Mercury. Mais les paris ne s’arrêtent pas là et même les fourberies montent d’un cran. Cette fois-ci, les joueurs du XV de France proposent d’échanger une victoire en demi-finale contre les Gallois, contre la tête rasée du sélectionneur.

Le match est gagné, mais sur ce coup-là, la femme de Marc Lièvremont s’oppose fermement à ce que son mari remplisse sa part du contrat. Il s’en tient donc à une coupe courte, type militaire. "J’ai un look de sergent-chef des sapeurs-pompiers", se souvient encore Lièvremont dans le podcast "Les Géants du rugby". "A l'époque de ma vie où j'étais le plus médiatisé, j'ai réussi à me défigurer avec cette moustache ridicule".

Le "phénomène moustache" chez les supporters

Cette moustache amuse tout le monde, de la Nouvelle Zélande à la France. Les journalistes viennent en conférence de presse avec des moustaches postiches et dans les bars français, les supporters, petits et grands, hommes comme femmes, se dessinent aussi une moustache pour témoigner leur soutien au sélectionneur et aux Bleus lors de leurs matchs. Il y a alors un vrai "phénomène de moustache", raconte Marc Lièvremont, et une émulation autour des Bleus qui sont arrivés loin dans la compétition.

Il leur reste la grande finale à disputer contre les All Blacks. Les Néo-Zélandais les ont déjà largement battus quelques semaines auparavant, lors d’un match de poule. Tous les Français, et leur moustache, se trouvent donc rassemblés derrière le XV de France pour cette dernière rencontre. Marc Lièvremont raconte cette finale où tout le stade a retenu son souffle jusqu’au bout, dans "Les Géants du rugby", un podcast original produit par Europe 1 Studio.