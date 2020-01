De la torture des prisonniers au sport pour tous : l’étonnante histoire des tapis de course

Si courir des heures sur un tapis de course s'apparente, pour vous, à de la torture, alors vous avez décelé le but originel de ces engins. C’est un article publié sur Slate.fr qui révèle que les tapis de course étaient à l’origine des instruments de torture. Le tapis de course n’a pas été conçu pour garder la forme, mais pour punir les détenus. C'est en 1818 que l'ancêtre du tapis de course voit le jour en Angleterre. Il s’agissait alors d’une sorte de roue géante avec des escaliers sur lesquels montaient inlassablement, jusqu'à dix heures par jour, les prisonniers pour la faire tourner.

Un instrument de torture devenu machine de sport

A cette époque, l’Angleterre traverse une crise économique, lors de laquelle le nombre de pauvres explose. N’ayant rien à manger, beaucoup sont réduits à commettre des petits larcins dans le seul but d’être incarcérés, et donc nourris gratuitement. C’est la raison pour laquelle l'administration pénitentiaire installe cet instrument de torture dans ses prisons. L'objectif est clair : dissuader les pauvres de se faire emprisonner.

Au cours du 19ème siècle, l'engin se perfectionne et devient le tapis de course que l'on connait, mais est toujours utilisé dans les prisons. Les prisonniers britanniques étaient alors forcés de courir dessus pendant des heures pour alimenter en énergie les moulins à grains et les pompes à eau. C’était une course jusqu'à l'épuisement, voire la mort. Dans la prison de Durham, un prisonnier mourrait de sa course toutes les semaines.

C'est la raison pour laquelle ces instruments de torture seront abandonnés au début du 20ème siècle dans les prisons britanniques. L’outil de torture reviendra ensuite à la mode, sous une forme beaucoup plus acceptable, dans les années 1980.