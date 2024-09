Cyril Hanouna - «Ça peut aller aux prud'hommes, au pénal...» : Gilles Verdez évoque le litige entre le PSG et Mbappé

La Ligue de football professionnelle tape du poing sur la table. Ce jeudi, l'instance a ordonné au Paris Saint-Germain de verser les 55 millions d'euros de salaires et primes impayés à Kylian Mbappé, que ce dernier réclamait. Le club a rétorqué qu'il appartenait au joueur de saisir les prud'hommes pour obtenir l'argent. Selon Gilles Verdez, c'est peut-être le début d'un long feuilleton. "C'est une première victoire pour Ça peut aller aux prud'hommes, au pénal et ensuite à l'UEFA qui doit décider", explique-t-il au micro de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. Selon lui, le club va toutefois être contraint de régler la somme.