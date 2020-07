Cyclisme : Chris Froome quittera Ineos en fin de saison

Chris Froome et Ineos, c'est bientôt terminé. Le quadruple vainqueur du Tour de France va quitter à la fin de la saison son équipe historique, qu'il avait rejoint il y a 10 ans. Chez les Sky, le nom d'Ineos jusqu'en 2019, le Britannique a tout remporté, se forgeant l'un des plus beaux palmarès de l'histoire récente du cyclisme, remportant également deux fois la Vuelta (2011 et 2017) et le Giro en 2018.

Mais ces dernières années, Chris Froome a subi une forte concurrence au sein de son équipe, passant au second plan derrière son compatriote Geraint Thomas, vainqueur de la Grande Boucle en 2018, et derrière le prodige colombien Egan Bernal, victorieux l'an dernier sur le Tour de France à 23 ans. Comme c'était attendu depuis plusieurs jours, il rejoindra l'équipe Israel-Start Up Nation la saison prochaine