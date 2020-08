Cyclisme : Arnaud Démare champion de France pour la troisième fois

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté le titre de champion de France de cyclisme pour la troisième fois, dimanche à Grand-Champ (Morbihan). Le Picard, qui était favori de la course, s'est imposé dans un sprint à trois coureurs, devant Bryan Coquard et Julian Alaphilippe. Démare, déjà vainqueur en 2014 et 2017, a apporté un septième titre depuis 2012 à l'équipe de Marc Madiot.

Dans le final, il a contrôlé l'attaque d'Alaphilippe à 4 kilomètres de l'arrivée et a été seulement suivi par Coquard. Au sprint, Démare, en grande forme, a devancé nettement ses deux adversaires après les 238 kilomètres d'une course qui s'est transformée en "tous contre Groupama-FDJ". La formation de Marc Madiot a assumé ses responsabilités en contrôlant à distance tant l'échappée matinale (avec Pierre Latour et Romain Bardet) que la contre-attaque suivante de dix coureurs entrée dans la dernière heure avec moins d'une minute d'avance.

Démare se rapproche du record de Jean Stablinski

La jonction avec le groupe de tête fort de 16 coureurs a été réalisée à 7,5 kilomètres de l'arrivée avant l'attaque de Florian Sénéchal lançant vers l'avant son coéquipier Alaphilippe. Pour la 4ème place, Clément Venturini a réglé le sprint, à 5 secondes du trio, devant Anthony Turgis et Rudy Molard.

Démare, qui n'a pas été retenu pour le prochain Tour de France dans son équipe organisée autour de Thibaut Pinot, s'est rapproché du record de Jean Stablinski, titré à quatre reprises entre 1960 et 1964. Agé de 28 ans, le Picard compte notamment à son palmarès un "monument", Milan-San Remo en 2016, et deux victoires d'étape dans le Tour.