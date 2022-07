Cyclisme : le Tour de France 2022 démarre ce vendredi à Copenhague

La grande fête annuelle et mondiale du vélo est de retour. La 109e édition du Tour de France s'élance ce vendredi à Copenhague au Danemark pour la première fois de son histoire. Dans la capitale scandinave, l'effervescence bat son plein. Ce midi, il y avait déjà beaucoup de monde autour du village, départ de cette première étape. Il s'agira d'un contre-la-montre de 13 kilomètres en plein cœur de Copenhague. Les coureurs vont passer devant tous les emblèmes de la ville : le pont de la reine Louise, la fameuse petite sirène ou encore la résidence d'hiver de la famille royale.

Un Français ouvrira le bal

Le premier à s'élancer sera un novice, le jeune français Jérémy Lecroq qui partira à 16h. Puis, très vite, des favoris fouleront l'asphalte comme David Gaudu, le coureur de la FDJ qui a "la dalle" selon ses propres mots. "Je me sens bien dans ma peau et les sensations, ça allait plutôt vraiment bien à la maison ces derniers temps, donc, j'ai déjà hâte d'être au départ. Je suis concentré, je suis déjà focus sur les premières étapes. J'ai hâte de voir comment ça va répondre. J'ai hâte de voir le résultat du chrono et j'ai déjà hâte du week-end qui arrive", confie le tricolore.

De la pluie attendue en fin de journée

Tous les grands noms du peloton ont choisi de partir tôt, entre 16h et 17h pour la plupart, car de la pluie est attendue sur Copenhague en fin de journée. De cette manière, il sera plus facile d'éviter les chutes.D'ailleurs, trois des grands favoris du jour partiront à la suite : le champion du monde du contre-la-montre Filippo Ganna puis, une minute plus tard, le prodige belge Wout Van Aert, avant le double tenant du titre, Tadej Pogacar, qui s'élancera à 17h05.