Critiqué par Jérôme Rothen pour avoir fêté la défaite du PSG, Patrice Evra insulte son ancien coéquipier

Patrice Evra règle ses comptes sur Instagram, et ne fait pas dans la subtilité. Après avoir été critiqué par son ancien coéquipier Jérôme Rothen pour avoir fêté de façon trop exubérante la victoire inattendue de Manchester United, mercredi, en huitième de finale de la Ligue des champions contre le PSG, l'ancien capitaine des Bleus a répondu violemment au consultant de RMC, allant même jusqu'à le menacer physiquement.

Après l'élimination à domicile des Parisiens, Patrice Evra, présent en tribune au Parc des Princes, s'est filmé en train de fêter bruyamment la qualification de Manchester United, en compagnie de Paul Pogba, suspendu. Jusqu'ici, rien de surprenant, Patrice Evra ayant évolué pendant neuf longues saisons sous les couleurs des "Red Devils". Mais Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, n'a pas apprécié l'attitude de son compatriote, qui crie notamment dans la vidéo "Ici c'est Manchester", et son fameux "I love this game".

"Qu'il fasse ses vidéos en dehors ou dans le vestiaire". "L'autre...Patrice Evra, qui se permet de faire une vidéo comme ça dans le carré, la tribune présidentielle du PSG, devant des supporters parisiens, les actionnaires du PSG...mais tu respectes qui mon coco?", s'est énervé Jérôme Rothen sur RMC après le match. "Qu'il fête, ok. Qu'on me dise qu'il a marqué l'histoire du club, ok, mais respecte. Qu'il fasse ses vidéos en dehors ou dans le vestiaire, qu'il soit content, ok, on est d'accord (...) Franchement Patrice, c'est mon pote, mais ne fait pas ça", avait-il ajouté.

La réponse de Patrice Evra ne s'est pas fait attendre. L'ancien latéral gauche a répondu vendredi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'Europe 1 décide de ne pas relayer vu la violence des propos tenus. "Dès que je te croise, je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule. Et tu sais que je ne parle pas pour rien. On va se croiser", menace notamment Evra, entre d'autres menaces et injures.

Les deux ancien joueurs étaient pourtant jusqu'à présent en bon terme, et restaient tous les deux protagonistes d'une des plus belles pages du football français. Entre 2002 et 2004, ils avaient évolué ensemble, sur le flanc gauche, sous les couleurs de l'AS Monaco, et avaient notamment participé à la fameuse épopée monégasque jusqu'en finale de la Ligue des champions. Selon une source interne à RMC contacté par Europe 1, Jérôme Rothen n'aurait pour l'instant pas l'intention de porter plainte contre son ancien coéquipier.