Coupe du monde : des vols directs entre Israël et le Qatar, ouverts aux Palestiniens

Des vols charters directs permettront aux supporters israéliens et palestiniens de rallier le Qatar pendant la Coupe du monde de foot du 20 novembre au 18 décembre, a annoncé jeudi la Fifa, alors que les deux Etats n'entretiennent pas de relations diplomatiques. "L'annonce historique d'aujourd'hui offre une plateforme pour améliorer les relations au Moyen-Orient", s'est félicité le président de la Fifa, Gianni Infantino, mais le communiqué de l'instance dirigeante du foot mondial donne peu de détails sur les modalités de ces vols "temporaires".

Des précisions données "en temps voulu"

La Fifa précise uniquement qu'ils seront "soumis aux règles de sécurité et aux capacités opérationnelles israéliennes" et que des précisions seront données "en temps voulu". Les autorités de l'Etat hébreu, elles, n'ont pas fait de commentaire à ce sujet. En temps normal, hormis les résidents de Jérusalem-Est annexée par Israël, peu de Palestiniens ont accès à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, d'où partiront ces liaisons avec l'aéroport international Hamad de Doha.

Cet accord "ne doit pas être politisé", a commenté un représentant de l'émirat du Golfe. "Notre position sur la normalisation (des relations avec Israël, NDLR) n'a pas changé. (Elle) reste fermement liée au règlement de la question palestinienne." Le pays hôte ne pouvait pas refuser l'accès aux supporters d'une quelconque nation et des pourparlers étaient en cours depuis des mois, portant notamment sur la présence de Palestiniens à bords de ces vols, selon une source ayant connaissance des négociations.

Un accord qui pourrait être annulé

L'Émirat a également prévenu que cet accord pourrait être annulé en cas d'"escalade" à Jérusalem, Gaza ou en Cisjordanie. "C'est une excellente nouvelle pour les fans de foot et tous les Israéliens", obtenue au terme d'"un travail acharné pendant de nombreux mois", s'est pour sa part félicité le Premier ministre de l'État hébreu, Yair Lapid, sans mentionner les supporters palestiniens.

Pour les habitants de Cisjordanie occupée, les voyages internationaux se font via la Jordanie, à quelques exceptions près. Les Palestiniens de la bande de Gaza sous blocus israélien n'ont pratiquement pas accès à Israël ou à son aéroport international. Ces vols "temporaires" seront affrétés par une compagnie aérienne dont le nom n'a pas été divulgué mais qui "dispose déjà de droits d'atterrissage au Qatar", est-il indiqué. Comme c'est la règle pour tous les supporters, les passagers devront avoir un billet de match et une carte Hayya, qui fait office de visa pour entrer au Qatar.

Accès à l'ambassade à Doha

Plus de 10.000 Israéliens et Palestiniens ont des places pour le Mondial 2022, le premier dans le monde arabe, d'après des sources diplomatiques. Les services consulaires à destination des citoyens israéliens seront fournis "par l'intermédiaire d'une société privée spécialisée dans les voyages internationaux". Les Palestiniens, eux, auront accès à leur ambassade à Doha. Le Qatar avait été le premier Etat du Golfe à établir des relations commerciales avec Israël en 1996 mais, en 2000, le bureau commercial de l'Etat hébreu au Qatar a été fermé par les autorités et les relations entre les deux pays ont été définitivement rompues en 2009.

Le Qatar ne reconnaît pas Israël et soutient le Hamas, le groupe islamiste palestinien qui contrôle Gaza. La mort par balle de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh, qui travaillait pour la chaîne qatarie Al Jazeera, alors qu'elle couvrait une opération militaire israélienne dans le camp palestinien de Jénine au printemps dernier a encore dégradé leurs relations.

Depuis 2020, l'Etat hébreu a normalisé ses relations avec deux autres Etats du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn. L'ouverture en juillet de l'espace aérien de l'Arabie saoudite aux avions israéliens nourrit des spéculations sur de futures relations bilatérales entre les deux pays.