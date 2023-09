Coupe du monde de rugby : avec sa victoire face à la Namibie, l'Italie prend la tête du groupe A

L'Italie, brouillonne en première période, a tout de même réussi son entrée dans le Mondial de rugby 2023, face à une Namibie beaucoup trop limitée (52-8) samedi à Saint-Étienne, obtenant assez facilement un point de bonus offensif, en plus de la victoire.

L'Italie prend provisoirement la tête de la poule A, devant la France

La Squadra Azzurra a inscrit 7 essais grâce à Lorenzo Cannone (11), Paolo Garbisi (15), Dino Lamb (46), Ange Capuozzo (55) et Hame Faiva (74), Manuel Zuliani (78) et Paolo Odogwu (80+3) pour un seul marqué par la Namibie par leur ailier Gerswin Mouton (21).

Avec ce succès bonifié, l'Italie prend provisoirement la tête, devant la France, du groupe A dans lequel figurent également la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay et la Namibie donc. Elle affrontera l'Uruguay à Nice, mercredi 20 septembre (17h45), avant de s'attaquer aux deux favoris de la poule : la Nouvelle-Zélande, le 29 septembre à Lyon (21h) et la France, le 6 octobre, toujours à Lyon (21h). Vendredi soir, pour le match d'ouverture, les Bleus se sont imposés (27-13) face aux All Blacks, dans un Stade de France en pleine effervescence.