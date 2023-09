Coupe du monde de rugby : Marchand et Boudehent de retour à l'entraînement avec le XV de France

Le talonneur du XV de France Julien Marchand, victime d'une blessure à une cuisse, a repris la course, a indiqué la Fédération française de rugby lundi à plusieurs journalistes dont l'AFP. Le joueur du Stade toulousain (28 ans, 32 sélections) est sorti à la 12e minute de jeu lors du match d'ouverture des Bleus dans le Mondial-2023 face aux All Blacks (27-13), victime d'une lésion musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche.

Reprise des entraînements collectifs

Il va reprendre les entraînements collectifs dans la semaine, a ajouté la FFR. Marchand avait raté les deux matches suivants du XV de France, l'Uruguay (27-12) et la Namibie (96-0). Les hommes de Fabien Galthié, privés de leur capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont, espéré pour les quarts de finale, affrontent l'Italie, le 6 octobre à Lyon, lors de la 4e et dernière journée de la phase de groupes.

Paul Boudehent a aussi rassuré le staff médical de l’équipe de France. Selon les informations de Rugbyrama, le Rochelais a passé avec succès le HIA 3, un test que l’on effectue après une commotion. Le joueur de 23 ans était de retour, ce lundi, sur le vélo.