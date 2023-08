Coupe du monde de rugby : la boutique officielle ouvre ses portes sur la place de la Concorde

À l'occasion de la Coupe du monde de rugby en France, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre, une boutique officielle de 1.000m² a ouvert ses portes, ce mardi 22 août, au niveau de la place de la Concorde. Il y avait beaucoup de monde dès l'ouverture, certains ont patienté pendant trois heures devant la boutique sous le soleil. Les 100 premiers clients pouvaient même gagner des tickets pour le match d'ouverture qui verra les Bleus affronter la Nouvelle-Zélande.

Des tickets gagnants pour les premiers clients

"Je suis très émue, je suis tellement heureuse. Avec ma fille, nous vous remercions. Franchement, je n'y crois toujours pas. Je vais attendre d'avoir les billets, parce que franchement, je n'y crois toujours pas. On pensait ne plus pouvoir y aller, on était hyper triste et là, franchement, le graal", a déclaré Sandrine au micro d'Europe 1. Cette dernière avait même les larmes aux yeux à la caisse quand elle a gratté son ticket gagnant. Les gagnants sont rares, mais tous les clients se sont rués dans les rayons.

A propos des prix, il faudra débourser 20 euros pour une casquette, 35 euros pour un ballon de rugby et 100 € pour un maillot du XV de France. "J'ai acheté un t-shirt pour mon fils, ainsi qu'une gourde et pour moi, je me suis fait le cadeau du maillot de l'équipe de France. Il est magnifique, il manque juste une petite étoile au-dessus du coq. Elle sera rajoutée dans quelques semaines", pronostique-t-elle.

Un avant-goût de la compétition

Pour tous ces supporters, ce sont de premières sensations, un avant-goût de la compétition. "C'est un symbole fort. On a vraiment l'impression que c'est notre tour. La Coupe du monde, elle est là. La France va accueillir le monde. On va préparer une exceptionnelle fête populaire, on va offrir du lien social et on va offrir des grands moments d'émotion sportive", a déclaré au micro d'Europe 1, Jacques Rivoal, président du comité d'organisation de la Coupe du monde. Et pour patienter avant le coup d'envoi, les fans ont même pu approcher le trophée de la Coupe du monde exposé dans un angle de la boutique. En espérant que les Bleus le soulèvent dans quelques semaines.