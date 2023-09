Coupe du monde de rugby : Irlande-Tonga à La Beaujoire, un week-end en ovalie à Nantes

La Coupe du monde de rugby se joue dans les stades, mais aussi en ville comme à Nantes qui accueille son premier match ce samedi soir : l'Irlande contre le Tonga. Dans la Cité des Ducs, les Irlandais sont déjà arrivés en très grand nombre et se font entendre comme il faut dans les rues de la ville.

Une marée verte

C'est une véritable marée verte qui a commencé à déferler sur Nantes et qui devrait submerger la ville jusqu'à dimanche. "Il n'y a que des Verts et des Verts" lance un supporter. Du vert sur tous les maillots et sur toutes les tables des pubs, aussi vite remplis que vidés. Une bonne nouvelle pour Peter, patron du Birdy's, lui-même Irlandais, qui a tout prévu pour désaltérer ses compatriotes. "On a beaucoup de commandes en avance, on a pris peut-être 200 fûts de bière en avance", avance-t-il.

Des stocks deux fois plus importants, dit-il, que pour la Saint-Patrick mais il faut bien cela pour les quelque 20.000 supporters du XV du Trèfle attendus pour le match de ce samedi soir.

Les commerçants ravis de l'affluence

En ville, il n'y a pas que les bars qui se frottent les mains. Les autres commerçants profitent aussi de cette effervescence comme forcément au Comptoir Irlandais où le produit phare du moment est le polo de rugby. "Il reste plus de S que de XXL, ce ne sont pas forcément des rugbymen mais il y a la carrure qui va avec", sourit le vendeur Bryan.

Pour acheminer tous ces Irlandais, huit vols ont été rajoutés entre Dublin et Nantes vendredi et ce samedi.