Coupe du monde de rugby : bonus offensif, défensif... Comment ça marche ?

C'est une spécificité du ballon ovale que certains ont parfois songé à introduire dans d'autres sports, sans grandes convictions. Les fameux points de bonus offensif ou défensif, bien propres au rugby, seront bel et bien de la partie lors de cette Coupe du monde 2023 organisée en France.

Cette règle s'applique à l'ensemble du rugby à XV international mais peut varier selon les compétitions. Dans tous les cas, le principe reste le même puisqu'il s'agit de récompenser d'un point supplémentaire une équipe pour son rendement offensif. À l'inverse, elle permet à une équipe battue sur le fil de gratter un point de bonus défensif.

Possibilité de remporter deux bonus

En Coupe du monde, pour décrocher le bonus offensif, il faut inscrire au minimum quatre essais. Un schéma identique à ceux du Tournoi des VI Nations et de la Coupe d'Europe. Quant au bonus défensif, il s'obtient en s'inclinant par moins de sept points d'écart. Ainsi, lors d'une rencontre particulièrement prolifique offensivement, le vaincu peut cumuler deux bonus et ainsi glaner deux points malgré la défaite. Ce fut le cas de Montpellier la saison dernière, battu par les Ospreys en Coupe d'Europe sur le score de 35-29. À noter qu'une victoire simple, sans bonus, rapporte quatre points.

En Top 14, en revanche, le système est différent puisqu'il est nécessaire d'inscrire au moins trois essais de plus que l'adversaire pour obtenir le points de bonus offensif. Et la défaite ne doit pas excéder cinq points d'écart pour accrocher le bonus défensif. Quelles que soient les règles utilisées, ces bonus visent à favoriser le jeu offensif et spectaculaire et réduire au détriment des rencontres fermés où chaque équipe se contente du minimum syndical.

Les bonus avaient sauvé la France en 2011

Ils permettent aussi d'améliorer de façon significative le classement d'une équipe en fin de saison ou au terme d'une phase de poules. En 2011, ils avaient ainsi évité au XV de France une élimination dès le premier tour du Mondial. Battus par la Nouvelle-Zélande et les Tonga, les Bleus avaient obtenu le bonus défensif face aux îliens et avaient glané deux points supplémentaire de bonus offensif lors de leurs succès face au Canada et au Japon. Sans ces trois points supplémentaires, ce sont bien les Tongiens qui auraient affronté l'Angleterre en quart de finale.