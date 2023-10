Coupe du monde de rugby : à Bordeaux, les supporters ont hâte de voir le choc All Blacks-Springboks

La Coupe du monde de rugby en France se termine ce samedi soir sans la France, mais avec un choc des titans. Les All Blacks affrontent leur rival de toujours, l'Afrique du Sud, deux équipes qui ont toutes les deux remporté trois fois la compétition. L'une d'elles pourra donc arborer fièrement un quatrième sacre ce samedi soir et prendre un peu ses distances.

Un duel de l'hémisphère sud qui s'annonce historique. De quoi mobiliser les amoureux du rugby, même chez nous, en France, où la pilule a du mal à passer après la défaite d'un petit point face aux Springboks en quarts de finale. Illustration en Nouvelle Aquitaine, à Bordeaux, où il devrait y avoir quand même un peu de monde dans les rues et les bars.

"Deux géants en finale"

Un peu moins de drapeau tricolore place de la Victoire, mais malgré l'élimination des Français, le responsable de ce bar-restaurant bordelais, Gaëtan, s'attend tout de même ce soir à recevoir pas mal de clients pour suivre cette finale opposant les Néo-Zélandais à l'Afrique du Sud. Pour l'occasion, il a décidé d'augmenter ses effectifs. "On sera un peu plus en salle effectivement, parce que ça reste quand même un gros événement. On va dire sur une soirée où on est trois, quatre normalement, on tournera à six ou sept personnes ce soir", explique le gérant.

Sans la France, mais avec deux très belles équipes. Pour Victor, sportif, la vingtaine, cette finale demeure d'abord une très belle affiche de rugby. "C'est toujours deux géants en finale et j'ai une petite préférence encore pour les Boks, même s'ils nous ont éliminés", explique le jeune homme.

"Une Coupe du monde, ça se suit jusqu'à la fin"

Arbitre de rugby en Charente, Flavien sera devant son écran dès le coup d'envoi. "Il y a quand même du spectacle à voir. C'est une Coupe du monde, même sans le XV de France, ça se suit du début jusqu'à la fin. Je vois une victoire 27-22 pour les Blacks", pronostique-t-il.

Avec la certitude, pour beaucoup dans le Sud-Ouest, de passer de toute façon un bon moment en famille ou entre copains, à l'occasion de cette finale de la Coupe du monde de rugby.