Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo est le seul joueur à ne plus avoir de club

La Coupe du monde commence ce jeudi pour le Portugal. L’un des favoris de la compétition fait ses grands débuts face au Ghana avec dans ses rangs, Cristiano Ronaldo, le seul joueur du Mondial à ne plus avoir de club. En effet, mardi soir Manchester United a annoncé s'être mis d'accord avec l'attaquant pour rompre son contrat. Un divorce qui était attendu depuis l'interview explosive du joueur dans laquelle il critiquait son club. Remplaçant depuis le début de la saison, la Coupe du monde est la parfaite échappatoire pour un joueur désormais libre mais toujours sous le feu des projecteurs.

Un sujet pas abordé en interne

Il est difficile d'éviter les questions sur le divorce entre Cristiano Ronaldo et Manchester United en conférence de presse. Même si, si brûlant soit-il, le sujet n'a pourtant pas été abordé en interne y compris avec son désormais ex-coéquipier à Manchester United, Bruno Fernandes. "Non, il ne m'a pas parlé de sa décision. Nous sommes plutôt concentrés sur la Coupe du monde", a-t-il affirmé.

Mais ce n'est pas forcément le cas des journalistes qui ont insisté jusqu'à mettre mal à l’aise le sélectionneur Fernando Santos : "On vous sent gêné par les questions sur Cristiano Ronaldo", a lancé un journaliste. "Non, non je ne suis pas gêné… Je riais juste", lui a-t-il répondu.

"Ce n'est pas un thème ou un sujet"

Un rire sans doute un peu jaune puisqu'il a dans la foulée, mis fin aux débats. "C'est un sujet dont on n'a même pas parlé, pas un seul commentaire à l'entraînement, pendant le voyage, à l'hôtel… Ce n'est pas un thème ou un sujet même pour lui. Maintenant, quand ils sont dans leur chambre, je ne sais pas qui ils appellent… L'important, c'est que les joueurs soient tous dans un état d'esprit fantastique", a-t-il poursuivi. Et il faudra être fantastique car après les faux pas des favoris argentins et allemands, il n'est pas question d’avoir la tête ailleurs pour Cristiano Ronaldo et sa bande au match de ce jeudi face au Ghana.