Coupe du monde 2022 : «Ce groupe est incroyable, nous l'avons fait», savoure Lionel Messi

Après la victoire de l'Argentine face à la Croatie (3-0) en demi-finale de la Coupe du monde de football 2022, Lionel Messi est revenu sur cette belle performance : "Beaucoup de choses passent par la tête en voyant (cette ferveur), c'est très émouvant. Comme nous l'avons dit dès le début, voir tous ces gens, cette famille, depuis le début du Mondial."

Et l'attaquant du Paris Saint-Germain a déjà la tête tournée vers la finale : "Maintenant, nous abordons le dernier match, c'est ce que nous voulions." L'Argentin, qui vit sa dernière Coupe du monde, aura à coeur de prendre sa revanche sur le Mondial 2014 où l'Argentine avait perdu en finale contre l'Allemagne.

25e match dans un Mondial

"Cela fait un moment que je profite de tout ça, de ce Mondial, même si nous avons commencé en perdant, nous avions confiance dans le fait que ce groupe allait aller de l'avant. Nous avons demandé aux gens de nous faire confiance parce que nous savons ce que nous valons. Ce groupe est incroyable, nous l'avons fait, nous l'avons fait, nous allons jouer une nouvelle finale...", s'est félicité l'auteur du but sur pénalty contre la Croatie ce soir.

Et la star de l'Albiceleste peut compter sur ses plus proches soutiens pour offrit une troisième étoile à son pays. "Elle est tout pour moi, elle m'accompagne toujours, nous avons passé des bons et des mauvais moments et aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire, donc il faut en profiter avec eux et avec tous les gens qui sont en Argentine", a conclu l'ancienne star du FC Barcelone.