Coupe de la Ligue : les "héros" du Racing acclamés par la foule à Strasbourg

REPORTAGE

Du bleu et du blanc, des confettis et 5.000 personnes venus communier avec leur équipe : les Strasbourgeois ont été ovationnés place Kléber, dimanche, après leur victoire en finale de la Coupe de la Ligue, samedi soir face à Guingamp.

"Ça fait vraiment plaisir". "Beaucoup de monde, une fierté, plein d'émotion.... C'est génial !", témoigne au micro d'Europe 1 Marie, venue directement de Villeneuve-d'Ascq sans dormir. Devant leurs fans, les joueurs prennent la parole, certains pour dire un mot, d'autres pour mettre l'ambiance avec quelques pas de danse.

Le trophée est là, c'est la folie à #Strasbourgpic.twitter.com/dhoXxKUNIz — 20minutesstras (@20minutesstras) 31 mars 2019

Pour Mickaël, cette célébration c'est le plus beau des cadeaux : "on est toujours fidèles parmi les fidèles, depuis la CFA2, c'est un peu notre récompense avec les membres du kop. Ça fait vraiment plaisir de les voir de près."

Retour des joueurs du @RCSA à la maison. Première étape, l’hôtel de ville. Célébration ensuite #placekléber avec les supporters @Europe1pic.twitter.com/855AqdYiWL — Charlotte Baechler (@Chach_Bchlr) 31 mars 2019

"On est avec les supporters". Impérial lors de la séance de tirs au but samedi soir, le gardien Bingourou Kamara dit sa joie de soulever la coupe à la maison. "On est dans un état d'esprit de joie, de fête, on essaie de partager ça un peu avec tout le monde", sourit-il auprès d'Europe 1."On est avec les supporters et ceux de la ville et ça nous fait énormément plaisir."

Prochaine célébration prévue mercredi au stade de la Meinau, où Strasbourg affronte Reims à guichets fermés.