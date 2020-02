Coupe de France : Rennes bat Belfort 3-0 et va en demi-finales

Rennes est toujours en course pour réaliser le doublé ! L'équipe bretonne, tenante du titre, n'est pas tombée dans le piège et s'est qualifiée sans trembler pour les demi-finales de la Coupe de France en battant (3-0) les amateurs de Belfort (N2), mardi à Sochaux. Petit Poucet (4e division) contre vainqueur sortant, l'affiche était belle dans un stade Auguste-Bonal plein à craquer et bouillant. Mais les Belfortains, tombeurs de Nancy (L2, 3-1) en 16e de finale puis de Montpellier (L1) aux tirs au but en 8e, n'ont pas réussi à réaliser un nouvel exploit.

C'est le Brésilien Raphinha qui a guidé son équipe vers le dernier carré (24e), avant que M'Baye Niang (71e s.p.) et Jordan Siebatcheu (90e+1) ne corsent l'addition.

Le joli but rennais ! Raphinha ouvre le score contre Belfort d'une belle volée à la reprise d'un superbe centre de Del Castillo ⚽



Une septième demi-finale depuis 2003

Le Stade rennais, troisième de Ligue 1 et qui lutte pour décrocher un billet pour la prestigieuse Ligue des champions, voit donc son calendrier s'alourdir, mais pour la bonne cause ! La Coupe de France réussit décidément bien au club breton depuis le début du siècle puisqu'il disputera début mars sa septième demi-finale depuis 2003. Il a jusqu'à présent atteint la finale une fois sur deux, en 2009, 2014 et 2019, quand il a remporté face au Paris SG son troisième titre dans la compétition, son premier trophée en 48 ans.