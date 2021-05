Coupe de France : le PSG bat Monaco en finale 2 à 0

Le Paris SG a remporté mercredi contre Monaco (2-0) sa 14e Coupe de France. Un titre qui lui permet de d'ores et déjà sauver un peu une saison compliquée, avant le dénouement du Championnat.

Sans Neymar ni Presnel Kimpembe, suspendus, sans Marco Verratti, blessé à un genou, les Parisiens ont réussi le match qu'il fallait. Solides et réalistes, ils ont bénéficié d'une énorme erreur monégasque pour débloquer la rencontre. L'ancien du club de la Principauté Mbappé a en effet profité d'un contrôle raté d'Axel Disasi, à 15 mètres de son but, pour récupérer la balle et servir Mauro Icardi, qui l'a poussée dans la cage vide (19e).

Mbappé tue le match

Face à des Monégasques trop brouillons offensivement, notamment en première période, les Parisiens ont rarement été en difficulté, portés par une défense solide, même si Kevin Volland (25e, 39e), Aleksandr Golovin (39e), Krépin Diatta (70e) ou Aurélien Tchouaméni (78e) ont tenté. A la 69e minute, Gelson Martins a même trouvé la barre de Navas.

Puis, en fin de match, Mbappé a aggravé le score (81e) sur sa seule occasion, bien lancé par Angel Di Maria.

Dernière journée de championnat dimanche

Reste désormais aux deux clubs de tenter de bien finir leur saison, dimanche, pour la dernière journée de championnat. Un succès à Lens permettra au club du Rocher de prendre la troisième place synonyme de Ligue des champions, tandis que le PSG doit compter sur un faux-pas de Lille pour espérer un nouveau sacre en Ligue 1.