Coupe d'Afrique des nations : le Cameroun, tenant du titre, sorti dès les 8èmes par le Nigeria

Les Camerounais, tenants du titre, ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations après leur défaite face aux Nigérians 3-2, samedi à Alexandrie.

Une deuxième sensation après l'élimination du Maroc

Les Super Eagles, absents des deux dernières CAN, ont décroché leur place en quarts grâce à un doublé d'Odion Ighalo (19e, 63e) et un but d'Alex Iwobi (66e), alors que Stéphane Bahoken (41e) et Clinton Njie (44e) ont marqué pour les Lions indomptables. Après celle du Maroc vendredi, l'élimination des joueurs du Cameroun est une nouvelle sensation dans cette CAN.