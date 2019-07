Copa América : le Brésil se qualifie en finale en éliminant l'Argentine

Le Brésil s'est qualifié pour la finale de la Copa América en battant l'Argentine mardi, au stade Mineirao de Belo Horizonte, grâce à des buts de Gabriel Jesus et Roberto Firmino (2-0). Le Brésil s'est hissé en finale de "sa" Copa América en gagnant le "superclassico" grâce notamment à un Gabriel Jesus en état de grâce, avec un but et une passe décisive.

Meilleur buteur de la Seleçao sous la houlette de Tite, avec 17 réalisations, l'attaquant de Manchester City n'avait encore jamais fait trembler les filets dans un grand tournoi alors qu'il avait été titulaire pendant tout le Mondial-2018.

Jesus a exorcisé les démons du fatidique 7-1 contre l'Allemagne lors d'une autre demi-finale jouée sur cette même pelouse du stade Mineirao, celle du Mondial-2014.

La Seleçao tentera de remporter son neuvième titre continental dimanche, contre le vainqueur du match entre Chili et Pérou, qui s'affrontent mercredi soir, à Porto Alegre.