«Continuer dans le positif» : après la victoire de l'OM en Ligue Europa, Jean-Louis Gasset attendu au tournant en Ligue 1

Le baptême du feu pour Jean-Louis Gasset. Ce dimanche soir, à 20h45, l'Olympique de Marseille reçoit Montpellier pour le dernier match de la 23e journée de Ligue 1. Il s'agira du premier match en championnat pour le nouvel entraineur. S'il est parvenu à qualifier son équipe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, c'est une autre paire de manches en championnat. Gasset récupère une équipe qui n'a pas gagné depuis la fin décembre en Ligue 1.

Des applaudissements au lieu de la bronca. Ça faisait longtemps et ça fait du bien. Surtout aux Olympiens, comme Bamo Meïté. "Renouer avec le public, c'est un pas qu'on fait. Il fallait montrer à notre public que l'ambiance était folle. On sait qu'il nous reste du boulot encore. Maintenant on reste concentré."

Un "effet Gasset" ?

Arrivé au chevet de l'OM 48 heures plus tôt, le docteur Gasset a délivré une première prescription plutôt efficace. "Être beaucoup plus simple, retrouver les fondamentaux. C'était plus une histoire d'état d'esprit et de confiance surtout. Mais il fallait que chaque joueur fasse un peu plus. Ce n'était pas difficile."

Mais de là à parler d'"effet Gasset", il est peut-être encore un peu tôt, concède le défenseur Quentin Merlin. "Ça fait que trois jours qu'il est arrivé, donc on a fait des choses simples. On a fait une tactique assez simple, des choses que tout le monde connaît. Donc après on verra par la suite. Mais c'est sûr que le début est positif. Mais maintenant il faut continuer dans le positif. "

C'est effectivement le moment de confirmer en championnat ce soir à domicile avec la réception de Montpellier.