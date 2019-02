Classement ATP : Gaël Monfils et Stan Wawrinka bondissent, Roger Federer perd une place

Gaël Monfils et Stan Wawrinka, respectivement vainqueur et finaliste à Rotterdam la veille, ont bondi au classement ATP publié lundi pour atteindre les 23ème et 41ème rangs d'une hiérarchie où Roger Federer, 7e, a perdu une place.

Dix places grappillées par Monfils. Dans un classement mondial toujours largement dominé par Novak Djokovic devant Rafael Nadal et Alexander Zverev, Monfils a grimpé de dix places. Le Français, aujourd'hui âgé de 32 ans, n'avait plus été aussi bien classé depuis son recul de la 22e à la 36e place le 11 septembre 2017.

Federer recule d'une place. Stan Wawrinka, lui, fait un bond de 27 places. Le Suisse de 33 ans, ex-numéro 3 mondial, n'avait plus été aussi bien classé depuis qu'il était tombé au 263ème rang le 11 juin 2018. Son compatriote Roger Federer a lui perdu une place (7ème), échangeant son 6ème rang avec Kei Nishikori (+1) qui a atteint les demi-finales à Rotterdam. L'autre demi-finaliste du tournoi néerlandais (ATP 500) Daniil Medvedev gagne une place et atteint, à 23 ans, le 15ème rang mondial, son meilleur classement.

Meilleur classement pour l'Italien Cecchinato. La surprenante finale de l'ATP 250 de New York a permis au vainqueur Reilly Opelka de monter au 56ème rang (+33), tandis que son adversaire Brayden Schnur se rapproche du Top 100 (107ème, +47). Vainqueur sur la terre battue de Buenos Aires (ATP 250), Marco Cecchinato atteint lui aussi, à 26 ans, son meilleur classement : l'Italien est désormais 17ème (+1). Son adversaire en finale, Diego Schwartzman, conserve sa 19ème place.